Apua tarvitsevan on päästävä hoitoon myös Pirkanmaalla. Pitkät hoitojonot uhkaavat jo potilasturvallisuutta.

Uusimmat tiedot Pirkanmaan psykiatrisen terveydenhuollon hoitojonoista ovat karua luettavaa.

Hoitoa odottaa edelleen yli 1 500 potilasta eikä pysyvää ratkaisua jonojen purkamiseksi ole onnistuttu keksimään. Pirkanmaan tilanne on valtakunnallisesti poikkeuksellinen ja hälyttävä. Pitkät hoitojonot uhkaavat potilasturvallisuutta, mutta kuormittavat myös psykiatrisen sairaanhoidon henkilöstöä ja sen työhyvinvointia. Hoitajien ja lääkäreiden irtisanoutumiset ovat hätähuuto, ja johtavat pahimmillaan vain kierteen pahenemiseen ja jonojen kasvamiseen, kun resurssit eivät riitä.

Tampereen seutu ja Pirkanmaa loistavat toistuvasti erilaisissa valtakunnallisissa vertailuissa. Alueen vetovoima on moneen kertaan todettu ja maakunta saa satoja uusia asukkaita joka vuosi.

Sen vuoksi on jossain määrin hämmentävää, miksi juuri Pirkanmaalla psykiatrisen hoidon tarve on poikkeuksellisen suuri valtakunnallisessa katsannossa. Sen ymmärtäminen voisi auttaa sairauksien ennaltaehkäisemisessä, joka puolestaan voisi helpottaa hoitojonoruuhkaa.

On löydettävissä monia syitä, miksi psykiatrinen terveydenhoito ei ole pystynyt vastaamaan kohtaamaansa kysyntään. Koronapandemia aiheutti koko terveydenhoitojärjestelmälle odottamattoman kuormituksen yli kahden vuoden ajaksi ja samaan ajanjaksoon osunut hyvinvointialueiden uudistus kuormitti järjestelmää entisestään. On oletettavaa, että kuntien psykiatrinen sairaanhoito ei ole toiminut viime vuosina täydellä teholla, kun tiedossa on ollut, että hyvinvointialue ottaa pian vastuun toiminnasta. Siltikin Pirkanmaan poikkeukselliseen tilanteeseen on olemassa syitä, jotka pitäisi selvittää, jotta hoitojonot eivät jäisi pysyväksi ongelmaksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue on haastavassa tilanteessa. Terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi ja puutetta on niin rahasta kuin henkilöstöstä. Parhaillaan käynnissä olevat hallitusneuvottelut joutuvat samaan aikaan ratkaisemaan, miten Suomen kasvava valtionvelka taitetaan ja mistä löytyvät seuraavan neljän vuoden ajaksi rahat niin psykiatriseen sairaanhoitoon kuin muihinkin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Masennuksen, ahdistuksen ja muiden mielenterveyden ongelmien kanssa painiskelevia ihmisiä ei saa jättää yksin. On kunniakysymys, että hyvinvointiyhteiskuntamme pystyy auttamaan ihmisiä heidän terveyshaasteissaan. On myös yhteiskunnan etu, että ihmiset pysyvät työkykyisinä ja hyvinvoivina elämänkaarensa alusta loppuun asti.