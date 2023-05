Tampereella on jälleen näytön paikka

Vaikka viime kisat olivat monella tapaa mallisuoritus, pelkkä sen toistaminen ei riitä.

Tampereella on kunnia isännöidä jääkiekon MM-kisoja toista vuotta perättäin. Viime viikkoina kaupunki on kääriytynyt kiekkotunnelmaan: Nokia-areena on valmisteltu kisakuntoon, ja faniteltat ja kiekkokatsomot ovat rakentuneet keskustaan.

Tämän vuoden kisat ovat poikkeukselliset, sillä ne on organisoitu alle vuodessa. Suomi jakaa kisat Latvian kanssa. Paljon on toki voitu kopioida vuoden takaisesta. Kun avauskiekko putoaa tänään jäähän Nokia-areenassa, Tampere on valmiina uuteen kisahuumaan.

Viime vuonna jääkiekon MM-kisat olivat Tampereelle suuri menestys. Kaiken kruunasi, kun Leijonat kaatoi Kanadan finaalissa kotiyleisön edessä.

Jääkiekkoliiton arvion mukaan kisat toivat Tampereen alueelle 86,7 miljoonaa euroa. Hotellit, ravintolat ja erilaiset elämyspalvelut veivät tästä kakusta ison siivun. Nokia-areenassa kävi lähes 280 000 katsojaa.

Paljon voi odottaa myös tältä keväältä, vaikka aivan samanlaiseen etukäteishuumaan kuin viime vuonna ei ole toistaiseksi ylletty. Hotellihuoneita on Tampereella yhä jäljellä ja lippuja saatavilla kaikkiin Leijonien peleihin erityisesti kalleimmissa lippukategorioissa.

Lue lisää: Jo loppuunvarattuihin Leijonien peleihin vapautui lippuja – yhdessä Suomen ottelussa ja ratkaisupeleissä rutkasti tilaa

Vaikka viime vuosi oli Tampereelta ja Nokia-areenalta monella tapaa mallisuoritus, pelkkä sen toistaminen ei riitä. Vaarana on, että kisat tylsyvät toisinnoksi viime vuodesta.

On syytä toivoa, että kaupunki ja kisajärjestäjät ovat löytäneet uusia keinoja pitää yllä tunnelmaa hallissa. Viime vuonna katsomossa kovaäänisimpien leijonafanien tilalla istui tuhansittain yritysvieraita, ja kannustusta moitittiin vaisuksi. Ainakin lippujen hinnoittelussa viime vuoden palautteesta on pyritty ottamaan opiksi. Toivottavasti sen ansiosta fanien kannatus kaikuu areenassa nyt viime kevättä kuuluvammin.

Kisoja ei kuitenkaan rakenneta pelkästään jääkiekkofaneille. Tampereen on oltava paras kisakaupunki myös urheilijoille ja heidän taustaorganisaatioilleen. MM-kisojen rakentamisessa avainasemassa ovat myös sadat vapaaehtoiset, joita ilman kisat eivät syntyisi.

MM-kisat ovat Tampereelle jälleen näytönpaikka. Näin suuren luokan tapahtumilla on valtava merkitys kaupungin imagoon, tunnettavuuteen ja talouteen. Tampere voi taas todistaa maailmalle, että täältä löytyy osaamista ja areena maailmanluokan tapahtumien järjestämiseen.

Jos Käärijä voittaa lauantaina viisufinaalissa, voi olla, että Nokia-areena saa ensi keväänä valmistautua jälleen uusiin karkeloihin.