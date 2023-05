Kuunnellaan, mitä toisella on kerrottavana ja jaetaan myös oma kokemus.

Tänään vietämme lapsettomien lauantaita. Päivän tarkoituksena on muistuttaa, että vanhemmuus ei ole itsestään selvää. Usea miettii tänään hetkiä, joina toive lapsesta romuttui tai se toteutui odottamattoman pitkällä kaavalla. Niin sanotusta tahattomasta lapsettomuudesta on kyse silloin, jos lasta on yritetty sinnikkäästi vuosi, mutta onnistunut raskaus ei ala.

Syntyvyys on laskenut ja lapsettomuus lisääntynyt kymmenen vuoden aikana tasaisesti. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 oli lapsettomia 40–44-vuotiaista miehistä 30 prosenttia ja naisista 20 prosenttia. Vuosituhannen alussa luvut olivat 26 ja 16.

Miehillä tahaton lapsettomuus johtuu lääkärikirja Duodecimin mukaan useimmiten erilaisista siittiötuotannon häiriöistä, naisilla munarakkulan kypsymishäiriöistä ja munanjohdinvaurioista. Tahaton lapsettomuus lisääntyy naisen iän myötä. Tahatonta lapsettomuutta on 30–35-vuotiaista naisista 16 prosentilla ja 40–45-vuotiaista 40 prosentilla, kun 20–25-vuotiailla osuus on 6 pronsettia.

Lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoon hakeutuu joka vuosi 3 000–4 000 paria tai itsellistä naista. Arviolta 15 prosenttia pareista on kärsinyt tahattomasta lapsettomuudesta, mutta useimmat heistä ovat myöhemmin saaneet lapsen.

Ajattelemme usein naista, kun ajattelemme lapsettomuutta, vaikka luvut kertovat, että isyyskään ei ole itsestäänselvyys. Lapsettomien yhdistys Simpukka muistutti isänpäivän alla 2022 ja kertoi, että miesten lapsettomuus on harvemmin valittua. Miehen lapsettomuutta määrittelee elämäntilanne, esimerkiksi kumppanin puute. 2015 Väestöliitto arvioi, että lapsettomuus on osa yli 100 000 miehen elämää.

Simpukka-yhdistyksen ideoimaa lapsettomien lauantaita on vietetty vuodesta 1994 lähtien, mutta se ei ole kalenterissa äitienpäivän ja isänpäivän tapaan. Lapsettomien lauantaita vietetään äitienpäivän aattona, mikä on aiheuttanut myös arvostelua. Päivien peräkkäisyys vie keskustelijoiden mukaan joko iloa äideiltä tai tuo surua lapsettomille.

Lapsettomuus koskettaa niin monia suoraan tai välillisesti, että päivien peräkkäisyys ei saa olla ongelma. Lapsettomien lauantai näkyisi nykyistä paremmin, jos keskustelu aiheesta olisi avointa. Ensi vuonna lapsettomien lauantai täyttää 30 vuotta, mikä olisi sopiva kohta ottaa se kalenteriin ja vaikka liputuspäiväksi.

Jokainen lapsettomuuden kohtaava tarvitsee apua ja tukea. Keskustelun avoimuuteen me kaikki voimme vaikuttaa. Kuunnellaan, mitä toisella on kerrottavana ja jaetaan myös oma kokemus. Vieressä voi olla tuleva vertainen, joka saa tietoa asiasta ja siihen liittyvästä epätoivosta ja surusta. Koskaan ei tiedä, milloin tilanne on omalla kohdalla.