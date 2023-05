Maakuntaan voi tulla jopa 158–175 uutta tuulivoimalaa. Kaavaluonnos karsi alueita.

Pirkanmaalle on laadittu luonnos uudesta vaihemaakuntakaavasta. Elonkirjo ja energia -nimisen kaavan tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa kestävän energiatuotannon edellytyksiä. Erityisen sysäyksen sille antoi tuulivoima. Luonnos on nähtävillä kesäkuun loppuun.

Vuonna 2017 valmistuneessa maakuntakaavassa tuulivoimalle sopivia alueita on 29. Niiden lähtökohtana olivat 200-metriset voimalat, mutta nykyään hankesuunnitelmia on jopa 350 metriin yltäville yksiköille. Uudessa Pirkanmaan liiton kaavaluonnoksessa on jäljellä 18 tuulienergiatuotannolle soveltuvaa aluetta yhdeksän kunnan alueelta. Pienempiä alueita karsittiin etenkin Itä- ja Kaakkois-Pirkanmaalta. Kaavaluonnoksen alueista 12:lla on jo hankesuunnitelmia. Alueista viisi on uusia.

Pirkanmaalla on valmiina vasta kuusi teollisen mittaluokan tuulivoimalaa ja pienempiä voimaloita saman verran. Voimaloita on kuitenkin tulossa runsaasti lisää. Hankeselvityksissä on 158–175 uutta voimalaa. Hankkeiden kokoluokka vaihtelee 5–29 voimalan välillä. Suurin kohde on Kihniön ja Virtain rajalla Myyränkankaalla.

Pirkanmaa on uusien hankkeiden jälkeenkin melko pieni tekijä tuulisähkön tuotannossa. Muun muassa suunniteltu vedyn tuotanto pysyy pitkälti rannikon ja pohjoisen tuontisähkön varassa, vaikka voimaloiden määrä moninkertaistuisi nykyisestä. Hankkeista etenee rakentamiseen asti vain osa: kaavoitukseen yltäneistä voimaloista noin puolet on toteutunut.

Maiseman muutokset voivat silti olla melkoisia etenkin Länsi- ja Pohjois-Pirkanmaalla. Voimaloihin ei ole totuttu. Juuri maisemahaitta oli tärkein syy, miksi Virroille Toisveden rantamaisemiin vuoden 2017 maakuntakaavassa osoitettu alue putosi uudesta kaavaluonnoksesta. Sen vastustus oli kiivasta. Enin osa Pirkanmaata välttyy silti jatkossakin tuulivoimaloiden ympäristöhaitoilta. Asutus on rakentamiseen liian tiuhaa, lentoliikenne ja suojelualueet rajoittavat, samoin Puolustusvoimien tarpeet.

Tuulivoima edellyttää investointeja sähkönsiirtoon. Fingrid kasvattaa Kristiinankaupungin ja Nokian Melon välistä siirtokapasiteettia. Syytä onkin, sillä yhtiö ilmoitti maanantaina joutuvansa rajoittamaan länsirannikon uuden tuotannon liittämistä kantaverkkoon. Alajärvi–Hikiä-välin kantaverkon parannus näkyy puolestaan Kuhmoisissa. Vanhoja linjoja levennettäessä tarvitaan lisää maata: se kiukuttaa maanomistajia, jotka saavat heikon korvauksen tuulivoimaloiden vuokratuottoihin verrattuna. Myös luonnonsuojelijat ovat varpaillaan.