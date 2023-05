Suurkaupungin kasvusuunta on ylöspäin

Tampereen siluetissa on tulevaisuudessa yhä enemmän tornitaloja. Toivottavasti niitä suunnitellaan enemmän kuluttajien tarpeiden mukaan.

Tampereen väkiluku kolkuttelee 250 000 asukkaan rajaa. Viime vuonna Tampereen väkiluku kasvoi kaksinkertaista vauhtia Pirkanmaan keskiarvoon nähden (AL 28.4.). Suurkaupungin nopea kehittyminen näkyy myös kaupunkisuunnittelussa, jossa Tampereella on otettu aivan oikea suunta: ylöspäin. Tornitalot luovat suurkaupungin siluetin. Ne mahdollistavat tiiviin ydinkeskustan, jossa palvelut ovat asutuksen vieressä mutta jättävät tilaa viheralueille. Ylöspäin rakentaminen sopii Tampereelle siksikin, että sen ydintä rajoittavat Näsijärvi ja Pyhäjärvi.

Tampereen Kannen tornitalot 16-kerroksinen Opaali ja 17-kerroksinen Topaasi edustavat uutta asuinrakentamisen suuntausta. Alueelle pitäisi suunnitelmien mukaan rakentua seuraavaksi Kalevantien pohjoispuolelle sijoittuva pohjoiskansi ja sille 21-, 25- ja 29-kerroksiset talot. Rautatieaseman läheisyyteen tulee kolmas asemakansi tornitaloineen.

Kannen aluetta kutsutaan Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmassa korkean rakentamisen vyöhykkeeksi ja Tampereen keskustan merkittävimmäksi kehittämiskohteeksi. Nykyisen henkilöratapihan ylle levittäytyvä uusi kaupunginosa tuo suunnitelmien mukaan rautatieaseman ympäristöön noin 5 000 uutta asukasta ja 10 000 työpaikkaa.

Modernit asunnot upein näköaloin kaupungin keskeisimmällä paikalla luulisivat houkuttelevan ostajia. Opaalissa on silti tällä hetkellä vielä 21 asuntoa myymättä. Sijoittajia on voinut hidastaa paitsi markkinatilanne myös varovaisuus. Helsinkiin Kalasatamaan vuonna 2019 valmistunut Majakka-pilvenpiirtäjä on kärsinyt lukuisista rakenteellisista ongelmista. Pilvenpiirtäjien rakentaminen vaatii erityisosaamista, jollaista Suomessa ei perinteisesti ole ollut. Toivottavasti ongelmat jäävät vain pioneerihankkeen lastentaudeiksi.

Omistusasuntoa etsivistä kuluttajista ei ole ehkä löytynyt oikeaa kohderyhmää. Pienimmät asunnot eivät sovellu perheiden tarpeisiin. Yksinelävillä, opiskelijoilla tai vastavalmistuneilla ei ole niihin varaa. Perheasunnoiksi neliöiltään soveltuvien hinnat taas huitelevat jo miljoonan ja ylikin tietämillä. Vaikka asuntomarkkinat sukeltavat, uudisasuntojen hinnat eivät ole vielä seuranneet perässä.

Toivottavasti uutta rakennettaessa mietittäisiin eniten kuluttajien tarpeita, sillä omistusasuminen on suurimmalle osalle suomalaisista yleisin tapa kartuttaa varallisuutta. Asuntosijoittajien hullut korottomat vuodet ovat nyt ohi, eivätkä he ole tulevaisuudessa yhtä sankoin joukoin ostamassa uudiskohteita.