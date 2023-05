EKP:n koronnostosta ja asuntokaupan hintakehityksestä voi vetää myös varovaisen toiveikkaita johtopäätöksiä.

Asuntojen hintojen lasku ja samaan aikaan tapahtuva korkojen nousu on saanut ostajat jarruttelemaan.

Suosituin viitekorko eli 12 kuukauden euribor on ollut korkeimmillaan jo miltei 4 prosentissa, kun vielä vuosi sitten se oli lähes nollassa. Suomalaisiin vaikea korkotilanne iskee poikkeuksellisen kovaa, koska meillä asuntolainoista ylivoimaisesti suurin osa on sidottu euriboriin, toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Viime viikon torstaina uutisoitiin, että EKP nostaa ohjauskorkoaan entisestään.

Asuntojen hinnat taas laskivat tuoreimman maaliskuun tilaston mukaan eniten juuri Tampereella ja Vantaalla. Tampereella pudotusta vanhojen osakeasuntojen hintaan tuli jopa 7,6 prosenttia. Kauppamäärät olivat tammi–maaliskuussa alimmillaan sitten 1990-luvun lamavuosien.

Jos seuraa uutisia otsikkotasolla, tilanne saattaa vaikuttaa vaikealta. Synkän kuvan taustalta on kuitenkin luettavissa positiivisia merkkejä.

EKP:n koronnosto oli nyt vain 0,25 prosenttiyksikköä, kun viimeistä edeltävissä kokouksissaan EKP on nostanut ohjauskorkoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Tämä tarkoittaa, että nousuvauhti on hidastunut. Nyt on erittäin vaikeaa palata enää kovempiin lukemiin. Asiantuntijat arvioivatkin, ettei isoja korotuksia ole näköpiirissä lähiaikoina.

Hinnoissa taas Tampereen pudotus maaliskuussa on toki jyrkkä, mutta signaaleja positiivisesta kehityksestä on ilmaantunut kevään edetessä.

Tamperelaisten kiinteistönvälittäjien mukaan etenkin ensiasunnon ostajat, asuntosijoittajat ja asuntojen myyjät ovat alkaneet aktivoitua. Kysyntä on selvästi nousussa myös pienemmissä kodeissa. Jo aiemmin keväällä Aamulehti uutisoi, että perheasunnoista on yhä paljon kysyntää Tampereen seudulla.

Alhaisten hintojen vuoksi markkinoilla voi nyt myös tehdä hyviä kauppoja. Yksiöitä ja kaksioita on paljon tarjolla ja hinnat ovat huomattavasti alempana kuin vuosi sitten. Välittäjien mukaan hintataso on suunnilleen samassa kuin vuodenvaihteessa 2020–2021.

Turussa hinnanlasku on jo taittumassa, maaliskuussa laskua oli enää 2,4 prosenttia. Tampereellakin suunta voi olla vuoden edetessä sama. Viimeistään vuoden loppupuolella on tulossa käänne, varsinkin jos korot lähtevät laskemaan selvästi.

Suomeen ei myöskään ole ennustettu pitkää taantumaa. Päinvastoin, ensi vuonna Suomen talous voi hyvin kääntyä kasvuun, ja Tampere porskuttaa maan parhaana paikkana asua ja yrittää.