Patria ja Nokian Renkaat kertoivat päivän välein suurista lomautuksista Nokialla.

Valtion enemmistöomisteinen puolustusteknologiakonserni Patria kertoi vapun alla osavuosikatsauksessaan, että sen liikevaihto ja tilauskanta olivat kasvaneet alkuvuonna odotettua paremmin. Kannattavuuskin ylitti tavoitteen. Henkilöstömäärä oli kasvanut vuodessa lähes 150. Mikä tärkeintä, yhtiö arvioi keskipitkän ja pitkän aikavälin kysynnän lisääntyvän, kun puolustusmenot kasvavat valtaosassa Euroopan maista.

Toissa päivänä yhtiö ilmoitti käynnistävänsä muutosneuvottelut useassa yksikössään, muun muassa Hallissa ja Nokian Linnavuoren diesel-yksikössä heikentyneen tilauskannan takia. Neuvottelut voivat johtaa noin 150 ihmisen pisimmillään puolen vuoden mittaisiin koko- ja osa-aikaisiin lomautuksiin. Äkkinäinen voisi nähdä tiedotteissa ristiriitaa, kun tuuli kääntyi viikossa. Neuvotteluilmoitusta voidaan selittää reagoinnilla tilauskannan tuoteryhmittäisiin eroihin.

Ajan henki sen sijaan on, että Patria sopeuttaa lomautusten eikä irtisanomisten kautta. Ilmiö yleistyi Suomessa koronapandemian ensimmäisenä keväänä ja auttoi välttämään työllisyyden rajun laskun. Taustalla on myös työvoimapula: yrityksillä ei ole varaa päästää irti työntekijöistä. Teknologiateollisuuden talousnäkymäkyselyn mukaan alan henkilöstömäärä on päin vastoin jatkanut kasvuaan tilausten vähenemisestä huolimatta. Lomautettuina oli maaliskuun lopussa noin 8 000, mikä on alle normaaliaikojen määrän. Ala toisti tarvitsevansa 130 000 uutta ihmistä 10 vuodessa.

Päivää ennen Patriaa myös toinen Nokialla näkyvä perinteikäs yritys Nokian Renkaat kertoi omista muutosneuvotteluistaan. Raskaiden renkaiden tuotannossa neuvottelut koskevat 160:tä henkilöä Nokialla. Tarjolla on lomautusta enintään 90 päiväksi ja lyhennettyä työaikaa. Tässäkin vältetään siis irtisanomiset, joihin ei lähdetä ”kovin herkästi”, kuten tehtaanjohtaja Manu Salmi Aamulehdessä kertoi (AL 3.5.). Kokeneista työntekijöistä halutaan pitää tiukasti kiinni.

Nokian tehtaalla muutosneuvottelut eivät yllättäneet. Asiakaskunta kärsii komponenttipulasta, mikä on heijastunut renkaiden kysyntään.

Rengasyhtiön asiakkaat ovat teknologiateollisuutta. Alan yritysten uudet tilaukset kääntyivät vuodenvaihteessa laskuun, mutta kanta on edelleen vahva. Yrityksillä ei ole akuuttia hätää, minkä takia pitäisi huutaa apua hallitusneuvotteluista.Toiveet ovat pitkäaikaisia ja -vaikutteisia: työvoimaa pitää riittää, samoin kannusteita innovaatioihin ja vihreään siirtymään. Maltillisia siis.