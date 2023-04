Kun kaupunki perustaa yhtiön, se voi haitata reilua kilpailua ja tukahduttaa yksityisten yritysten elinmahdollisuuksia.

Tampere on ottanut viime vuosina yhä vahvemman roolin Tampereen, Pirkanmaan ja koko maan talouselämässä. Se levittäytyy tytäryhtiöidensä, osakkuusyhtiöidensä ja säätiöidensä välityksellä taloudessa yhä laajemmalle. Kaupunki harjoittaa yhtiöissään muun muassa pysäköintiä, järjestää koulukyytejä, vuokraa asuntoja, valmistaa kouluruokaa, tarjoaa huvipuiston riemuja, jääbalettia ja iskelmämusiikkia, tuottaa sähköä sekä tilaa, suunnittelee ja rakennuttaa hankkeita.

Tampereen kaupunki on mukana jo yli 40 tytäryhtiössä, osakkuusyhtiössä ja säätiössä sekä niiden tytäryhtiöissä. Osa näistä yhtiöistä on kaupungin tai kuntayhtymän kokonaan omistamia inhouse-yhtiöitä, joiden hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa. Laajaa, verkottunutta kokonaisuutta ja yhtiöiden vaikutusta reiluun kilpailuun markkinoilla on vaikea hahmottaa ja valvoa.

Kaupungin yhtiöitä perustellaan muun muassa sillä, että monet yhtiöistä ovat tuottoisia ja Tampereen kaupunki saa niistä osinkotuloa. Esimerkiksi viime vuodelta osinkotuloa kertyi lähes 39 miljoonaa euroa.

Missä siis ongelma? Huomaamatta jää toinen vaihtoehto: elleivät kaupungin omat yhtiöt työntyisi markkinoille, kaupunki voisi saada osinkotulojen sijaan yksityisten yritysten maksamia verotuloja ja työllisyyttä. Kun kaupunki perustaa yhtiön, se voi haitata reilua kilpailua ja tukahduttaa yksityisten yritysten elinmahdollisuuksia. Siksi kaupungin pitää tarkoin punnita, onko omille yhtiöille tarvetta vai voisiko tehtäviä uskoa yksityisen elinkeinoelämän hoitoon. Olkoonkin, että on esimerkiksi yhteiskunnan huoltovarmuuteen ja kriisiin varautumiseen liittyviä syitä, joiden vuoksi joitakin toimintoja voi perustellusti pitää kunnan tehtävänä.

Tampereen kaupungin yhtiöistä Tampere-talon toiminta aiotaan nyt jakaa kahdeksi yhtiöksi. Tämä erottelu ei kuitenkaan edelleenkään ratkaise peruskysymystä siitä, onko Tampereen tytäryhtiönsä välityksellä ja riskillä syytä ylipäätään toimia viihteeseen ja tapahtumiin liittyvillä markkinoilla. Erottaminen tytäryhtiöksi ei ole tae sille, ettei tytäryhtiö haittaa alan yksityisten yritysten toimintaedellytyksiä ja tuota julkisen omistajan taustatuella palveluja, jotka yksityinen sektori tuottaisi.

Erityisen tarkkana on oltava kriiseissä, kuten Ukrainan sodan kiihdyttämän vihreän siirtymän kaltaisissa risteyskohdissa. Tuolloin julkinen valta yhteiskunnan turvallisuuden ja toimintavarmuuden nimissä vielä herkemmin levittäytyy alueille, jotka eivät sille kuulu.