Kuluttajien luottamus taloutensa paranemiseen vahvistui, vaikka kulunut vuosi oli useimmille hankala.

Hulinat ja puheet ovat ohi ja lähdetään parempaan arkeen. Jos ei aivan heti, niin lähiaikoina. Näin uskovat suomalaisetkin Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Usko oman talouden tilanteeseen vahvistui vuoden tähtäimellä. Tunnelma oli parempi kuin vuosi sitten tai tämän kevään maaliskuussa.

Luottamusta on lisännyt usea asia. Talous tai työllisyys eivät ole romahtaneet. On saatu palkankorotuksia, jotka paikkaavat osan ripeästä inflaatiosta. Eläkkeetkin nousivat pitkästä aikaa kunnolla vuodenvaihteessa. Osa kustannuksista on laskenut, esimerkiksi litra bensiiniä viime kesän huipusta noin 60 senttiä. Sähkön hinta elää selvästi viimevuotista matalammalla tasolla. Pörssisähkön 7 vuorokauden keskihinta oli vapun alla noin 7 senttiä.

Kääntöpuolella on tekijöitä, jotka selittävät, miksi useampi kuluttaja kertoi tämänhetkisen taloustilanteensa heikentyneen kuin parantuneen vuoden aikana. Ruoka kallistuu yhä kaksinumeroisia prosenttilukuja kuukausittain, ja korona-aikaisia säästöjä on syöty. Korot nousevat vielä todennäköisesti muutaman kuukauden. Muita kuin pakollisia kulutusmenoja on vähennetty, mikä näkyy esimerkiksi niin, että lyhyessä ajassa kaksi pirkanmaalaista vaatebrändiä on pyytänyt kuluttajilta apua myyntiongelmiinsa. Silti yli puolet oli saanut rahaa säästöön huhtikuussa ja kolme neljästä arveli kykenevänsä säästämään lähivuoden aikana. Tileille kertyvä raha ei nyt taloutta elvytä, mutta onpa puskurina.

Kolme neljästä oli havainnut Suomen talouden heikentyneen vuodessa. Sen heikentymiseen tulevan vuoden aikana uskoi yhä hiukan useampi kuin parantumiseen. Taustalla on yleiseksi levinnyt tietoisuus valtion liiasta velkaantumisesta ja julkisten menojen sopeutustarpeesta. Sitä edesauttoi laaja keskustelu kevään aikana, ja yleinen havahtuminen konkretisoitui vaalituloksena ja oikeistohallituksena. Petteri Orvon (kok.) vetämät neuvottelut hallitusohjelmasta alkavat tänään.

Hallituksella on tasapainoiltavaa monessa asiakysymyksessä. Säästöjen ja leikkausten mitoituksessa, kohdentamisessa ja ajoituksessa pitäisi olla taitoa, ettei yksityistä kulutusta tukahduteta. Taantumaa ei olisi varaa pitkittää. Tämä ei ole helppoa, sillä velanhoitomenojen kasvu vaatisi ripeitä otteita. Ainakin se on varmaa, että Orvolta ja Riikka Purralta (ps.) vaaditaan nyt todella paksua nahkaa. Huonojen uutisten tuojaa ei tavata kiitellä. Saattaa olla, että edellinen leikkaaja Juha Sipiläkin (kesk.) pääsi jälkikäteistarkastelussa heihin verrattuna vähällä.