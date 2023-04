Maahanmuuttolinjauksia ei ole varaa jättää unohduksiin jääväksi tahdon ilmaukseksi hallitusohjelmaan.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) kelpuutti hallitusneuvotteluihin perussuomalaiset, rkp:n ja kristillisdemokraatit. Oikeistohallituksen kokoonpano oli kynnyskysymyslistojenkin perusteella vähiten yllättävä. Puolueet olivat ainoita, jotka toivat enemmän tai vähemmän avoimesti ilmi halunsa hallitukseen.

Hallituspohjalla on 108 kansanedustajan ohuehko tuki. Kokoomuksella on 48 kansanedustajaa, perussuomalaisilla 46, rkp:lla 9 ja kristillisdemokraateilla 5. Sujuva hallitustyöskentely edellyttää tiukkaa ryhmäkuria. Katseet kohdistuvat perussuomalaisiin, joiden edellinen yritys hallitusyhteistyöstä kokoomuksen kanssa päättyi puolueen jakaantumiseen. Se ei pääse hallituksessa helpolla opposition käsittelystä, vaan saa nyt takaisin sitä, mitä on itse auliisti jakanut.

Seuraavaksi nelikko alkaa neuvotella hallitusohjelmasta. Siihen kirjataan tärkeät painopisteet ja hankkeet. Erityisen painoarvon saa julkinen talous, säästöt ja leikkaukset siis. Suuren huomion vie maahanmuutto, sillä siihen nelikko voi kompastua jo neuvotteluissa. Käytännössä perussuomalaisten tulisi tinkiä työperäisen maahanmuuton jääräpäisestä vastustamisesta, koska se on vaatimuksineen yksin. Ensimmäistä kertaa suomalaisten enemmistökin haluaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreen tutkimuksen mukaan helpottaa maahanmuuttoa. Laajan työvoimapulan takia maahanmuuttolinjauksia ei ole varaa jättää unohduksiin jääväksi kirjaukseksi ohjelmaan.

Entäpä Pirkanmaa? Antti Rinteen hallitukseen saatiin liikenne- ja viestintäministeriksi Sanna Marin (sdp.), jonka tehtävä vaihtui näkyvimpään mahdolliseen jo puolen vuoden jälkeen. Kansanedustajista parhaissa lähtökuopissa hallitukseen on tamperelainen Anna-Kaisa Ikonen (kok.), joka on kokoomuksen varapuheenjohtaja ja ollut mukana hallitustunnusteluissa.

Jos vihdoin olisi muun Pirkanmaan vuoro, kokenutta ja ahkeraa kokoomuskaartia edustaisivat valkeakoskelainen Pauli Kiuru ja Sastamalan Arto Satonen.

Perussuomalaisista mahdollisia ministerinimiä ovat kokemuksensakin ansiosta ylöjärveläinen diplomi-insinööri Sami Savio ja tamperelainen filosofian tohtori Sakari Puisto.

Liikenneministeriksi täältä on lähdetty ennenkin ja käyttöä olisi taas, kun investoinnit menevät tiukoille. Rahoitusta huutavat ainakin raitiotien jatke, valtatie 9:n parantaminen ja ratapiha. Pääradan muu kuin ylläpitoremonttien kulut ylittävä rahoitus olisi saavutus, peruskorjauksesta puhumattakaan.