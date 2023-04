Yhdysvallat valinnee taas kahden ääripään välillä – ja sillä on merkitystä Suomelle

Yhdysvaltojen presidenttipeli alkoi tiistaina. Edessä on todennäköisesti raastavia debatteja.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden, 80, ilmoitti tiistaina, että hän hakee jatkokaudelle vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Ilmoitus on hyvin merkityksellinen ja samalla suhteellisen odotettu. Demokraattipuolue ei ole pystynyt neljän vuoden aikana nostamaan esiin uusia henkilöitä, jotka presidenttipelin voisivat voittaa. Biden, vaikkakin alhaisella kannatuksella, on saanut maan raiteilleen hyvin poikkeuksellisen neljän vuoden aikana.

Todennäköistä on, että Bidenin vastinpari on jälleen Donald Trump, 76. Trump ilmoitti jo aiemmin tänä vuonna hakevansa presidentiksi uudelleen. Republikaanipuolueen pelko Trumpista on aistittavissa, mutta hänen edelleen jatkuva kannatuksensa täysin kahtia jakautuneessa maassa on selvä. Puolueen olisi vaikea tehdä muita päätöksiä kuin valita Trump ehdokkaakseen.

Biden ilmoittaa jatkokaudelle pyrkimisestään hyvin erilaisessa tilanteessa kuin neljä vuotta sitten. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat muovanneet maailman uuteen malliin. Samalla tämä on merkityksellistä myös Suomelle, tuoreelle Nato-maalle. Ailahteleva Trump vilautteli kaudellaan jopa sellaista ajatusta, että Yhdysvallat vetäytyisi Natosta. Tämä tuskin tulisi tapahtumaan, mutta ajatus siitä on kuitenkin lausuttu presidentin suulla. Yhdysvallat käytännössä johtaa Natoa ja se rahoittaa Natosta noin kaksi kolmasosaa. Trump kohdisti kritiikkinsä kaudellaan juuri Eurooppaan. Trumpin tiedetään olleen niin sanottua hyvää pataa myös Vladimir Putinin kanssa. Huoli on todella olemassa, vaikka sitä ei vielä kannata ylikorostaa. Biden puolestaan tunnisti heti Suomen merkityksen Venäjän hyökkäyksen alettua. Keskusteluja käytiin nopeasti ja tiiviisti. Suomi otettiin Naton jäseneksi pikavauhtia, Turkin ja Unkarin hidasteluista huolimatta.

Trump oli kaudellaan ristiriitojen lietsoja ja totuuden vääristelijä. Trump on maan historian ensimmäinen presidentti, jota vastaan on nostettu rikossyytteitä. Biden puolestaan saa kritiikkiä terveydestään, iästään ja siitä, miten maata on johdettu. Toisaalta välivaaleissa demokraatit saivat voiton, vaikkakin pienen sellaisen.

Yhdysvallat hakee jälleen suuntaansa. Se valittaneen kahden iäkkään kohdalla. Toinen on poliitikko ja toinen ei. Tässä maailman ajassa soisi jälleen diplomatian ja kokemuksen voittavan. Uuden presidentin kanssa keskustelee myös Suomen tuleva presidentti.