Ratikan jatko-osa olisi merkki rohkeudesta – maanantaina selviää, mikä on Tampereen ja Pirkkalan suunta

Tampere ja Pirkkala päättävät maanantaina, jatkuuko ratikan suunnittelu vai ei.

Tampereen ratikka on ollut menestys. Arkipäivinä vaunut kuljettavat noin neljänneksen kaikista Tampereen joukkoliikenteen matkustajista. Ensimmäisenä vuotenaan ratikalla kuljettiin noin 10 miljoonaa matkaa. Syyskuusta 2022 lähtien ratikalla on matkattu joka kuukausi yli miljoona kertaa. Ratikkaa käytetään jopa siinä määrin, että vaunuja tai kulkemisaikoja on lisättävä ruuhkien helpottamiseksi.

Länsi-Tampereen Lielahteen ratikka alkaa kulkea suunnitellusti vuoden 2025 alussa, mutta Santalahteen jo tänä vuonna. Erityisen kehityksen kohteena olevat Santalahti, Hiedanranta ja Lielahti ovat kasvaneet hurjalla vauhdilla. Ratikka sopii alueiden yhdistäjäksi mainiosti.

Samaa kasvavaa kehitystä on Pirkkalassa. Palveluiden ja asuinalueiden laajentuminen on ollut huimaa. Nyt maanantaina valtuustot kummassakin kaupungissa pohtivat, pitäisikö ratikan jatkoyhteyttä Tampereelta Pirkkalaan edistää. Lyhyt vastaus on, että pitäisi.

Projekti ei missään nimessä ole pieni. Jos rata rakennetaan suoraan Pirkkalan Suupalle, kustannusarvio olisi 335 miljoonaa euroa. Partolaan rata maksaisi 247 miljoonaa. Jatkosuunnitteluun ja varsinaiseen rakentamiseen haetaan 30 prosentin valtion tukea, ja se on ehto suunnittelun etenemiselle. Tampereen kohdalla valtion tuki on ratikan ensimmäisessä vaiheessa jäämässä noin 23 prosenttiin, koska hankkeesta tuli arvioitua laajempi. Kakkosvaiheen odotusarvo on pyydetty 30 prosenttia. On vaikea kuvitella, miksi Tampere–Pirkkala-välille ei tukea tulisi. Entistä helpompi liikkuminen kahden kaupungin välillä toisi mahdollisuuksia myös siihen, miten Tampere–Pirkkalan lentokenttä tavoittaa ihmisiä, puhumattakaan paikkakuntien väliä ajavien työssä käyvien osuudesta.

Suunnitelmassa on 13,6 kilometriä rataosuuksia ja 15 pysäkkiparia. Jos kaikki menisi suunnitellusti, liikennöinti alkaisi vuonna 2029. Kehitysvaiheen kustannukset jakautuisivat Tampereen ja Pirkkalan välillä 8,5 ja 5 miljoonaa euroa.

On toki selvää, että autoilla liikkuvien mahdollisuudet kulkemiseen on edelleen turvattava. Joka paikkaan ei voi lähijunaseisaketta tehdä tai ratikkaa rakentaa, mutta suunta Pirkanmaalla on hyvä: mitä enemmän mahdollistetaan kollektiivinen liikkuminen, joka edistää myös ilmastotavoitteita, sitä parempi.

Jos valtuustot hyväksyvät kehityksen jatkon, rakentamisesta päätetään lokakuussa 2024. Tampereen vimman kehittyä soisi jatkuvan ympärille. Rohkeus usein palkitaan.