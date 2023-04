Politiikka ei aina ole hyvä valitsemaan voittajaa, vielä huonompi se on perääntymään saavuttamastaan asemastaan

Tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona Aamulehti julkaisi kaksi Tampereen kuntataloudesta kertovaa artikkelia. Ensimmäisessä listattiin kaupungin tytäryhtiöiden maksamat osingot. Toisessa uutisoitiin, että Tampere-talon toiminta voitaisiin kaupunginhallituksen konsernijaoksen mukaan jakaa tytäryhtiömalliin perustuvaksi konserniksi.

Molemmat uutiset ruotivat yksityisen ja julkisen välistä rajaa taloudessa. Raja on sumea ja liikkuu ajassa. Ei ole itsestään selvää, että esimerkiksi parkkibisneksen tulisi kuulua aina Tampereen kaupungille nykyisessä laajuudessaan. Ei sekään, että Tampere-talon pitäisi hakea yleisöä produktioilla, jotka kilpailevat yksityisten yritysten kanssa.

Tampere on luonut vahvaa ja nopeaa taloudellista nousuaan suurella poliittisella konsensuksella. Julkinen on ottanut haastamattoman aseman kaupungin kehittämisessä. Tulokset ovat olleet hyviä. Vaarana on kuitenkin se, että julkisen ja yksityisen välinen raja siirtyy hiljaa ja huomaamatta – julkinen työntää ja yksityinen väistää eikä kukaan huomaa liikettä.

Koronapandemian hoito nosti julkisen asemaa kaikkialla. Valtiot kertoivat, mitä yritykset ja niiden työvoima saavat tehdä ja mitä eivät. Yhteisestä kassasta jaettiin poliitikkojen ja virkamiesten antamien ehtojen mukaisesti tukea yrityksille.

EU:n elpymispaketti oli suunnattu koronavaurioiden hoitamiseen, mutta käytännössä tuki menee niihin vihreän siirtymän projekteihin, joita EU-komissio suosii.

Yhdysvalloissa Joe Bidenin hallinto jakaa vihreään siirtymään rahaa ja muita etuuksia niille yhtiöille, jotka tekevät kuten hallinto haluaa. EU aikoo vastata omalla paketillaan. Unioni ja Euroopan keskuspankki ohjaavat jo rahaa niille yksityisille hankkeille, joita ylikansalliset päättäjät pitävät vihreän siirtymän kannalta hyvinä. Maailma matkaa kohti vetytaloutta, mutta siirtymä ei onnistu ilman julkista ohjausta ja apua. Markkinaehtoinen kannattavuus on yhä kaukana ja tien maaliin viitoittaa politiikka eri maissa. EU auttanee tätä löysentämällä valtiontukien sääntöjä.

Energiakriisiä hoidettiin puuttumalla – vähän kömpelöstikin – markkinoiden toimintaan.

Poliittiselle avulle ja julkiselle ohjailulle on paikkansa kriiseissä ja isoissa käänteissä. Olennaista on kuitenkin se, että hidas, julkisen asemaa kasvattava siirtymä havaitaan ja huomataan kyseenalaistaa. Politiikka kun ei ole aina hyvä valitsemaan voittajia. Vielä huonompi se on perääntymään saavuttamistaan asemista.