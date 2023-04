Lakisääteisten monopolien asemaa ja hyödyllisyyttä pitäisi tarkastella tässä ajassa.

Maanantaina 17. huhtikuuta julkaistiin sisäministeriön asettaman ulkopuolisen työryhmän tekemä selvitys siitä, mitä Veikkauksen monopoliasemalle pitäisi tehdä. Vaihtoehtoja on teoriassa kolme: pidetään sellaisenaan, vahvistetaan entisestään tai puretaan.

Käytännössä Veikkaus on menettänyt pelin verkossa kansainvälisille uhkapelifirmoille. Selvityksen raportissa todetaan, että ”yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle hävitty rahamäärä on huomattava, selvityshenkilöiden arvion mukaan todennäköisesti noin 500–550 miljoonaa euroa vuodessa”. Työryhmä puoltaa monopolin tilalle lisenssijärjestelmää, jossa Suomeen saataisiin lisää yhteisöveron maksajia. Veikkaus haluaa ulos monopolihäkistä. Toimitusjohtaja Olli Sarekoski kommentoi, että jos lisenssijärjestelmään päädytään, se tapahtuu toivottavasti mieluummin nopeasti kuin hitaasti. Arvatenkin monopolista vapautuminen tarkoittaisi myös Veikkaukselle laajempaa toimintareviiriä, myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Valtio on kontrolloinut monopoleillaan tehokkaasti markkinoita vuosikymmeniä. Mitä muita monopoleja olisi aika murtaa? Veikkauksen lisäksi Alkon monopoli on lakiin perustuva. Molempia monopoliasemia on perusteltu kansanterveydellisillä syillä. Se mitä toiset pitävät suojeluna, pitävät toiset holhoamisena.

Alkon monopoli ei ole tehnyt suomalaisista raivoraittiita. Se on tehnyt meistä mäyräkoiraturisteja ja synnyttänyt absurdeja nettikauppakäytänteitä, joiden kyttäämisen sijaan Tulli voisi valvoa ja kitkeä enemmän esimerkiksi huumeiden liikkumista rajoillamme. Alkon monopolin murtaminen vapauttaisi kilpailua.

Apteekkitoiminta on monopoleihin verrattavaa lakisääteistä kontrollointia. Historiallisesti syynä on ollut se, että myöntämällä rajallisesti apteekkilupia, on houkuteltu apteekkareita syrjäseuduille ansaitsemaan hyvin. Tänä päivänä tilanne on päinvastainen. Monilla syrjäseuduilla apteekki on kaukana. S-ryhmä lobbaa voimakkaasti apteekkitoiminnan laajentamista päivittäistavaraketjuihin; niistä saisi jatkossa reseptivapaita itsehoitolääkkeitä ja farmaseuttien asiantuntijapalvelua. Ruotsissa apteekkiuudistus vei itsehoitolääkkeet kauppoihin ja kioskeihin, mikä on laskenut hintoja.

Tarttuuko seuraava hallitus lakiin perustuneiden monopolien murtamiseen? Puolueista kokoomus on ainakin vaalipuheissa väläytellyt niiden purkamista.