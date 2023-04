Naiset katoavat Tampereen politiikan huippupaikoilta – Pitäisikö tehdä jotain?

Tampereen kuntapolitiikan merkittävillä paikoilla on lähinnä miehiä.

Tampereen kaupungin merkittävissä politiikan johtotehtävissä on pian yhä vähemmän naisia.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) valittiin jälleen eduskuntaan. Hänen seuraajansa pormestarina on todennäköisesti Kalervo Kummola (kok.).

Apulaispormestarit menevät myös uusiksi. Johanna Loukaskorpi (sd.) on toiminut sosiaali- ja terveyslautakunnan apulaispormestarina, mutta sote-uudistuksen takia tehtävä lakkaa.

Myös apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) valittiin eduskuntaan, mutta hänen kautensa kaupunkiympäristön palvelualueen apulaispormestarina oli päättymässä. Tehtävässä jatkaa Pekka Salmi (sd.), jonka tehtävät elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen lautakuntien apulaispormestarina ottaa valtuustokauden puolivälissä Ilkka Sasi (kok.). Sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestari on Matti Helimo (vihr.). Pian siis pormestari ja apulaispormestarit ovat todennäköisesti kaikki miehiä.

Tällä hetkellä myös Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ovat kaikki miehiä: Ilmari Nurminen (sd.), Ilkka Sasi (kok.), Jaakko Mustakallio (vihr.) ja Mikko Aaltonen (vas.). Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on pormestari. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on eduskuntaan valittu Lauri Lyly (sd.). Toinen varapuheenjohtaja on Kummola ja kolmas Lassi Kaleva (ps.).

Myös valtuustoryhmien puheenjohtajista iso osa on miehiä: kokoomuksen ja rkp:n ryhmää vetää Kummola, sdp:n ryhmää Salmi, vihreitä Jaakko Stenhäll, perussuomalaisia Kaleva, keskustaa Jouni Ovaska. Vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja on Noora Tapio ja kristillisten Sirpa Pursiainen, eli aivan kaikki eivät ole miehiä. Miesten ylivallan keskeisissä Tampereen kuntapolitiikan tehtävissä nosti ensimmäisenä esiin Yle.

Tämänhetkinen tilanne on varmasti osittain sattumaa. Sukupuoli ei saa olla ykköskriteeri tai ainoa kriteeri luottamustehtäviä jaettaessa, mutta tasa-arvo on silti tärkeää ottaa huomioon – varsinkin nyt kun valtuustokauden puoliväli voisi mahdollistaa asian tarkastelun. Tärkeää on myös se, että sekä miehet että naiset itse hakeutuvat aktiivisesti merkittäviin luottamustehtäviin. Demokratia toimii hyvin, jos merkittävissä luottamustehtävissä on erilaisia päättäjiä erilaisilla taustoilla.

Kiinnostavaa on sekin, että Pirkanmaalta eduskuntaan valituista 20 kansanedustajasta 14 on miehiä. Tosin kaksi suurinta ääniharavaa oli naisia: Ikonen ja Sanna Marin (sd.), joka keräsi poikkeuksellisen äänipotin.