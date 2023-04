Lääkäreiden pitäisi saada keskittyä työhönsä – nyt moni joutuu tekemään ihan muuta

Lääkäripula on yksi terveydenhuollon kestoaiheista. Siihen ei saa kuitenkaan koskaan turtua kuten ei hoitajapulaankaan.

Pirkanmaalla lääkäripula ei ole maan pahimmasta päästä, mutta lieveilmiöt ovat täälläkin voimakkaasti läsnä. Tällä hetkellä maakunnassa on auki noin 12 terveyskeskuslääkärin paikkaa. Kuvaavaa kuitenkin on, että sijaisia hankitaan jo noin vuotta aikaisemmin, ettei tosi paikan tullen jäätäisi nuolemaan näppejä.

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) rekrytoi tämän kesän sijaiset jo viime vuonna, ettei yllättävissä sijaistamistilanteissa jouduttaisi ongelmiin.

Ei ole vaikea ennustaa, että lääkärien tarve nousee tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy entisestään ja sairauksiin haetaan apua takavuosia enemmän.

Lääkärien koulutusmäärien lisääminen on yksi selkeä keino helpottaa tilannetta, mutta se ei ole ainoa eikä nopein. Joka tapauksessa lääkäreitä on koulutettava nykyistä enemmän. Asiaa tutkivalta sosiaali- ja terveysministeriön työryhmältä toivookin mahdollisimman konkreettisia ehdotuksia, miten ja missä aikataulussa koulutusta voidaan nopeimmin laittaa täytäntöön. Usein tällaisissa tapauksissa ammattikunnalla on ollut tapana vastustaa aloituspaikkojen lisäämistä, ja tällaista henkeä on ollut aikaisemmin myös lääkärien keskuudessa. Nyt sielläkin tunnustetaan lisäkoulutuksen tarve.

Yksi edelleen melko perkaamaton sarka on lääkärien töiden sisällön tarkka läpikäynti. Lääkärit joutuvat tekemään huomattavan osa työstään aivan muuta kuin mihin heidät on koulutettu. Monissa yhteyksissä on käynyt ilmi, että lääkärit itsekin tuskailevat erilaisen raportoinnin lisääntymistä ja etenkin kömpelöitä ja toimimattomia tietokoneohjelmistoja.

Mitä enemmän lääkärit joutuvat täyttämään lomakkeita, sitä enemmän he ovat poissa sairaiden hoidosta. Pahimmassa tapauksessa ohjelmien jumitukset syövät kalliita vastaanottominuutteja.

Myös töiden organisoinnin kautta on mahdollista saada aikaa hoitotyöhän. Kaikki parhaat käytännöt on saatava leviämään paitsi hyvinvointialueen niin myös koko valtakunnan tasolla.

Ja viime kädessä meillä jokaisella on mahdollisuuksia helpottaa lääkäri- ja hoitajapulaa muun muassa tarkkailemalla omia arkisia elintapoja aika ajoin.

Terveelliset ruokailutottumukset ja riittävä liikunta helpottavat myös lääkäripulaa.