Makeisvero piti kuopata, mutta nyt tilalle on ehdotettu sitä laajempaa uutta terveysveroa.

Sokeri, suola ja rasva on verolle pantava. Näitä terveisiä lähetti tulevalle hallitukselle tiistaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Seuraavana päivänä Elintarviketeollisuusliitto kertoi, miksi terveysvero ei ole hyvä idea. Terveyssyistä olisi sen mielestä suotavampaa laskea vihannesten, hedelmien ja marjojen arvonlisäveroa.

ETL huomautti, että edellisen makeisveron voimassaolon aikana 2011–2016 vero kyllä nosti hintoja, mutta ei pienentänyt makeisten ja jäätelön kulutusta. Nytkin olisi epävarmaa, laskisiko kulutus kaikissa tuoteryhmissä. Suklaa vaihtuisi herkemmin ulkomaiseen halpaversioon kuin porkkanaan. Virvoitusjuomilla on jo vero, jonka tuotto on yli 200 miljoonaa euroa vuodessa. Ruokasektorin koko verokertymä on noin 4,7 miljardia euroa.

Makeisvero kuopattiin, koska tuolloin EU katsoi sen vääristävän kilpailua. Verollisten tuotteiden rinnalla oli myynnissä niitä korvaavia verottomia. Nyt piiloon ei jäisi mikään, eivät ravintolat tai kahvilatkaan.

Liiton jäsenkyselyn mukaan yli puolet yrityksistä ei usko, että ne saisivat nyt sysättyä veron kustannuksia eteenpäin ruokaketjussa, vaan kustannustaakka jäisi teollisuuden ja alkutuottajien harteille. Se hidastaisi investointeja ja haittaisi työllisyyttä.

Uuden hallituksen sopeutustoimiksi eivät pelkät leikkaukset riitä. Hallitus joutuu joka tapauksessa haalimaan lisää verotuloja, kun talous taantuu ja julkisen talouden alijäämä kasvaa, mitä korkojen nousu vielä syventää.

Kokoomus ajaa vaalikaudelle 6 miljardin sopeutusta. Pellervon taloustutkimuksen esimerkkilaskelmissa jo 4 miljardin euron sopeutus ensimmäisen vaalikauden aikana voisi vaatia yli miljardin euron veronkiristyksiä. Sopeutustarpeesta 2 miljardia voisi syntyä työllisyyttä nostavilla sosiaaliturvan leikkauksilla, esimerkiksi ansiosidonnaisten etuuksien heikentämisellä, ja työllisyyden paranemisella. Se ei riitä, mutta poliittisesti kivuttomasti karsittavien menojen ja haittaverojen kuten tupakka- ja alkoholiverojen kiristyksestä tulisi helposti miljardi.

Tarvittaisiin vielä toinenkin lisäveromiljardi, joka olisi suuremman tuskan takana. Tässä pöydälle nousee terveysvero, joka olisi perusteltavissa kansanterveydellä ja luokiteltavissa uudeksi haittaveroksi. Terveysverolla on laajasti kannatusta puolueissa. Sitä on ehdottanut muun muassa kokoomus, jonka mukaan verotuotto voisi olla 300 miljoonaa euroa. Keskiviikkona kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kuitenkin toppuutteli suunnitelmia.

Euroopassa vero olisi ETL:n mukaan laajuudessaan ainutlaatuinen. Tanskassa on makeisvero, mutta sekin luopui rasvaverosta vajaan vuoden kokeilun jälkeen liian hankalana. Unkarin terveysvero koskee vain osaa tuotteista. Virvoitusjuomavero Suomen tapaan on alle kymmenessä maassa.