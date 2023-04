Vanhentunut lainsäädäntö syö luottamustehtävien tasa-arvoa – työlääksi tehty kikkailu ei rohkaise vanhempia

Seurakunnan luottamustehtävän hoito katsotaan ansiotyöksi perhevapaalla.

Tampereen viime seurakuntavaalien äänikuningatar Laura Haurinen Karhola sai äänestäjiltä vahvan luottamuksen ja lunasti paikan sekä kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon. Nyt vanhempainvapaalle jäädessään Haurinen Karhola kuitenkin törmäsi yllättävään ongelmaan (AL 11.4.).

Jos hän osallistuu vanhempainvapaan aikana luottamustehtäviinsä kuuluviin kokouksiin, hän menettää kyseisiltä päiviltä vanhempainpäivärahan. Pulma ei poistu edes kokouspalkkiosta kieltäytymällä, sillä palkkio ei ole tässä keskeinen seikka, vaan työskentely. Sairausvakuutuslain mukaan luottamushenkilötoiminta katsotaan ansiotyöksi, jos kyse ei ole kuntalain tai hyvinvointialueesta annetun lain mukaisista luottamustehtävistä.

Kunnallisten luottamustehtävien osalta lainsäädäntö muuttui vasta vuonna 2018, kun eduskunnan naisverkosto oli tehnyt asiasta lakialoitteen. Vanhassa lainsäädännössä myös kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta maksettavat kokouspalkkiot rinnastettiin ansiotyöhön, ja ne leikkasivat vanhempainrahaa kokouspäivältä. Lainmuutoksen tarvetta perusteltiin sillä, että kuntapolitiikkaan osallistuminen ei ole rinnastettavissa ansiotyöhön. Kokouksia on satunnaisesti ja ne ovat yleensä ilta-aikaan. Vanhentunut lainsäädäntö antoi pienten lasten vanhemmille viestin, että poliittinen osallistuminen ei ole suotavaa tai mahdollista.

Kelan esittämä ratkaisu Haurinen Karholan tilanteeseen on vanhempainrahapäivien siirto. Etukäteen tiedossa olevilta kokouspäiviltä vanhempainvapaa pitäisi perua, jolloin ne päivät siirtyvät päivärahakauden loppuun. Näin hän ei menettäisi päivärahaa kokonaan, paitsi jo ennen lapsen syntymää alkavan raskausrahan ajalta, jolloin siirto ei ole mahdollinen. Kuulostaa työläältä kikkailulta, joka ei varmasti rohkaise hoitamaan luottamustoimia pikkulapsiarjen rinnalla eikä myöskään miehiä käyttämään omia vapaitaan. Selvää on, että sairausvakuutuslaki on tältä osin vanhentunut.

Vanhentunut lainsäädäntö lyö korville pyrkimystä vanhempien väliseen tasa-arvoon. Elokuussa 2022 voimaan astuneen perhevapaauudistuksen yhtenä tavoitteena oli lisätä työelämän ja vanhempien tasa-arvoa, mikä ei edelleenkään näytä toteutuvan. Monilla ihmisillä on myös harrastusluonteista toimintaa, johon liittyy kokouksia.

Kela joutuukin nyt tapauskohtaisesti arvioimaan, ovatko esimerkiksi taloyhtiön hallituksen kokoukset tai vapaapalokunnassa toimiminen ansiotyötä, jos niihin osallistuva henkilö on perhevapailla.