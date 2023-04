Tiistai oli merkityksellisin päivä Suomen historiassa sitten vuoden 1995.

Suomen suunta kirkastui lopullisesti vuonna 2022. Venäjän aloittama perusteeton hyökkäyssota Ukrainassa lopetti pitkän ajanjakson, jonka aikana Suomi taiteili idän ja lännen välissä. Toki Suomi on arvoiltaan ja perustaltaan kuulunut länteen jo pitkään. Vuonna 1995 sinetöity EU-jäsenyys oli yksi merkittävimmistä nivelkohdista, 4. huhtikuuta vuonna 2023 toinen: Suomesta tuli puolustusliitto Naton 31. täysimääräinen jäsen. Samalla päivämäärällä Naton perustamisesta tulee kuluneeksi 74 vuotta.

Venäjän vuoden 2021 joulukuussa julkilausuttu toteamus siitä, ettei Nato saisi enää laajentua, oli jälkeenpäin katsottuna esinäytös tulevasta. Ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa alkoi sota näin valtavassa mittakaavassa.

Ei ole kärjistettyä todeta, että Suomen ja Suomen kansan ajatukset muuttuivat yhdessä yössä. Nato-kannatus lähti selvään nousuun. Pian presidentti ja pääministeri totesivat yhteisessä, historiallisessa tilaisuudessa kantansa, jonka mukaan Natoon on pyrittävä mahdollisimman pian. Siitä alkoi prosessi, jonka pian väistyvä hallitus vie myös päätökseen.

Turkin ja Unkarin hidasteluista huolimatta Suomi hyväksyttiin Natoon ennätysvauhtia. Ruotsi jäi toistaiseksi ulos, mutta yhteistyön eleenä Suomi ratifioi Ruotsin hakemuksen ensitöikseen oman jäsenyytemme varmistuttua. Vaikka Suomen ja Ruotsin tavoite oli päästä Naton jäseneksi yhtä aikaa, oli pelkästään järkevää, että maat yhteisymmärryksessä totesivat tilanteen, ja että Suomi jatkoi omaa prosessiaan maaliin ilman läntistä naapuria.

Ruotsin aika koittaa varmasti pian.

Naton täysimääräinen jäsenyys tuo ensisijaisesti turvaa. Samalla se tuo velvollisuuksia, sillä Suomi on tästä lähtien osa yhteistä puolustusliittoa ja sen kokonaisuutta. Suomen on valvottava tietenkin omia etujaan myös puolustusliiton sisällä ja pidettävä oma uskottava puolustus korkealla tasolla niin kuin Suomi on määrätietoisesti tehnyt koko ajan. On kuitenkin selvää, että Naton vahva selkänoja on tästä eteenpäin Suomen tae siitä, että maa ei ole yksin missään tilanteessa. Kuuluisa artikla 5 takaa tämän.

Suomi tuo Natoon paljon odotetun ja liittoa vahvistavan lisän. Suomen itäinen ulottuvuus uskottavilla puolustusvoimilla on kenties jopa yksi tärkeimmistä osista, jonka Nato sisäänsä saa. Molemminpuolinen luottamus ja yhteistyö luovat muuttuvassa maailmassa tasapainoa ja vakautta.