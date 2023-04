Tässä monta hyvää syytä äänestää tänään – tulevalla hallituspohjalla on iso merkitys Suomelle ja Pirkanmaalle

Tulevalla hallituspohjalla on iso merkitys Suomen tulevaisuudelle.

Tänään sunnuntaina järjestettävien eduskuntavaalien asetelma ei voisi olla jännittävämpi. Kannatuskyselyjen perusteella kolme suurta, kokoomus, sdp ja perussuomalaiset, ovat kaikki mahdollisia vaalivoittajia.

Jo etukäteen on pohdittu erilaisia hallitusvaihtoehtoja. Paljon riippuu vaalit voittavasta puolueesta ja sen puheenjohtajan kyvystä vetää mahdollisesti hyvinkin vaikeita hallitusneuvotteluja. Muodostetaanko kokoomuksen ja sdp:n sinipunahallitus, kokoomuksen ja perussuomalaisten oikeistohallitus vai joku muu vaihtoehto?

Nyt valittava eduskunta ei varmasti pääse helpolla – jos kohta ei päässyt edellinenkään, joka kohtasi muun muassa koronapandemian, Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja energiakriisin. Nyt Suomen julkinen talous on kuitenkin saatava tasapainoon ja maa kasvun tielle. Se on alkavan vaalikauden iso urakka. On tehtävä arvovalintoja ja myös epämiellyttäviä päätöksiä.

Uudet kansanedustajat saavat onneksi säätää lakeja Naton jäsenmaassa. Uusi tilanne sekin. Sota Euroopassa ja talousnäkymien epävarmuus vaikuttavat valitettavasti myös uusien päättäjien työhön.

Pirkanmaalla toivotaan, että uusi eduskunta ja hallitus kiirehtivät esimerkiksi pääradan ja 9-tien parantamista, sijoittavat maakunnan puolustusteollisuuden kehitykseen, vaikuttavat sirukehityksen osaamiskeskuksen saamiseksi Tampereen seudulle sekä kehittävät Pirkkalan lentokenttää ja Tampereen henkilöratapihaa. Näin lausuttiin maakunnan yhteisen edunvalvontaryhmän terveisissä ennen vaaleja.

Pirkanmaalta valitaan nyt 20 kansanedustajaa. Painottuuko uusien edustajien kotipaikkana Tampere, vai valitaanko heitä tasaisesti ympäri maakuntaa?

Vaalikeskustelujen perusteella ei ainakaan voi väittää, etteikö puolueilla olisi eroja. Esimerkiksi ehdotetut keinot talouden tasapainotukseen ovat hyvinkin erilaisia. Tulevalla hallituspohjalla on iso merkitys Suomen tulevaisuudelle ja kansalaisten arkeen. Mikä on Suomen suunta?

Ei ihme, että ennakkoäänestys on ollut poikkeuksellisen vilkasta. Tampereella tiistai oli historian vilkkain ennakkoäänestyspäivä. Yli 20 000 ihmistä kävi äänestämässä.

Viime eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli 72,1. On täysin mahdollista, että näissä vaaleissa luku ylittyy.

Jos haluaa vaikuttaa, helpoin keino on käydä äänestämässä. Äänensä antaneella on myös moraalinen oikeus olla tyytymätön.