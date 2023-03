Vaaliviikolla keskustelu on kiertynyt entistä tiiviimmin sen asian ympärille, miten Suomi voisi menestyä tulevaisuudessa. Valtionvarainministeriön lista eri kulujen hintalapuista on ollut jokaisen poliitikon huulilla. Maanantaina julkistettu Suomen suunta -raportti maalaili puolestaan isolla kaarella eri mahdollisuuksia kohentaa työllisyyttä, tuottavuutta ja samalla myös koko kansantalouden kestävyyttä.

Yksi ensireaktio työryhmän raporttiin on ollut se, että listalta ei löydy juuri mitään uutta aikaisempiin ehdotuksiin, vaikka selvityksen takana on ollut laajapohjainen joukko talouden, elinkeinoelämän ja ammattiyhdistysliikkeen edustajia.

Tästä ei kannata olla huolissaan, vaan ennemminkin siitä, ettei jo aiemmin ehdotettuja keinoja ole otettu käyttöön. Toivo on jälleen suunnattava seuraavaan hallitukseen, josko se osaisi katsoa koko kansan etua omien lyhyen ajan poliittisten etujen yli.

Suomen kansantalous on tällä hetkellä liian pieni kantamaan niitä kuluja, joita sille sälytetään. Tarvitaan lisää tuottavuutta ja ihmisiä tekemään työtä. Suomeen on pesiytynyt pinttynyt ongelma, etteivät työ ja tekijä kohtaa. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan noin 140 000 työttömällä ei ole koulutusta niihin töihin, joita on tarjolla. Kuka tahansa ei voi hypätä mihin tahansa työhön, mutta täsmäkoulutuksella on varmasti huomattavasti enemmän saavutettavissa kuin tällä hetkellä.

Samoin koulutusjärjestelmän on pystyttävä reagoimaan nopeammin uusiin tarpeisiin ja luomaan joustavasti eri alat ylittäviäkin oppikokonaisuuksia. Kaikkiin tehtäviin ei tarvita vuosien koulutusta. Esimerkiksi yritysten ja oppilaitosten yhteistyössä räätälöidyistä koulutuksista on hyviä esimerkkejä Pirkanmaallakin. Näin on haettu muun muassa työntekijöitä metallialalle.

Jokaisen nyt työelämän ulkopuolella olevan työkykyisen tai osittain työkykyisen saaminen töihin parantaa kansantalouden kestokykyä. Tämän on oltava yksi tulevan hallituksen keskeisistä tavoitteista.

Suomi tarvitsee pärjätäkseen enemmän korkeasti koulutettuja, mutta samalla myös osaajia kaikilta koulutustasoilta.

Myös ulkomaisen työvoiman rekrytointia on helpotettava oleellisesti. Elinkeinoelämä on ehdottanut, että noin 40 000 työntekijää ja noin 10 000 opiskelijaa houkuteltaisiin vuosittain Suomeen. Se on kunnianhimoinen, mutta perusteltu tavoite.