Työhyvinvoinnin ja jaksamisen turvaaminen työelämässä ei voi olla vain yksilöiden itsensä vastuulla.

Aineettomat asiat painavat nykypäivän työmarkkinaneuvotteluissa siinä missä aineellisetkin. Tuore esimerkki on torstaina päättynyt veturinkuljettajien lakko, jossa isoimman riidan kohde oli poikkeuksellinen. Loppuväännössä ei ollut kyse rahasta vaan ajasta, käytännössä kahdesta tunnista. Työntekijäpuoli, Rautatiealan Unioni (RAU) halusi pidentää veturinkuljettajien yhdenjaksoisen viikkolevon 56 tunnista 58 tuntiin ja sen kirjattavaksi työehtosopimukseen. Työnantajapuoli, Palvelualojen työnantajat (Palta) piti parempana asian ratkaisemista työryhmätyöskentelynä.

Työnantajapuolen mukaan pidemmän viikkolevon kirjauksella työehtosopimukseen olisi kustannusvaikutuksia. Työntekijäpuolen näkemyksen mukaan muutokset vaativat vain muutoksia työvuorosuunnitteluun. Jos veturinkuljettajien työtaistelu myös jostain kertoo, niin jäykästä neuvottelukulttuurista, jonka seurauksista kärsivät sadat tuhannet matkustajat, joiden junamatkat peruuntuivat puolen viikon ajalta. Veturinkuljettajat nostivat neuvottelupöydälle kuitenkin tärkeän asian, joka koskettaa kaikkia työssäkäyviä: työhyvinvoinnin.

Veturinkuljettajat saivat kirjauksen työehtosopimukseen. Siinä sovitaan määräaikaisesti paikallisella sopimisella viikkolevon pidentämisestä kaksi kertaa kolmen viikon jaksossa 58 tuntiin tai kerran 60 tuntiin. Lisäksi VR sitoutuu tekemään selvityksen, miten työehtosopimuksen nykyiset määräykset tukevat työhyvinvointia. Kirjaus vaikuttaa pieneltä, mutta arvo sen takana on merkittävä. Työelämässä ylipäätään työhyvinvointi ja jaksaminen ovat asioita, joita ei voi väheksyä. Jaksamisestaan huolehtiminen on jokaisen yksilön vastuulla, mutta yhteiskunnan on tarjottava puitteet siihen, että suomalaisten työurat jatkuisivat eläkeikiin saakka.

Työterveyslaitoksen maaliskuussa julkaiseman seurantatutkimuksen mukaan viime vuoden lopulla hieman yli joka neljäs koki työuupumusoireita. Työn imua puolestaan koettiin enää vain kerran viikossa. Erityisen hälyttävää on, että tutkimuksen mukaan nuoret voivat työelämässä huonosti. Uupumus vie sairauslomille ja työkyvyttömyyteen. Lisäksi quiet quitting -ilmiö lisääntyy, eli ihminen tekee työssään vain vaaditun, ei yhtään ylimääräistä. Tässä riittää murhetta Suomen kilpailukyvystä ja tuottavuudesta huolestuneille päättäjille. Syitä ei voi hakea vain yksilöistä itsestään, vaan jokin mättää myös yhteiskunnassa, jos ihminen uupuu jo työuran alkumetreillä.

Mutta ehkä se, että huolta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta kantoi nyt vahvasti miesvaltainen ala, signaloi yhteiskunnan muuttuvista asenteista.