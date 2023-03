Nyt ei pandemiasta poiketen näy nopeaa kasvua. Korot pysyvät korkealla pitkään.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys pääsi alkuun ja jatkuu toivottavasti vilkkaana ensi tiistaihin saakka. Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 2. huhtikuuta näyttäisi olevan myös keväistä säätä reippailuun äänestyspaikalle.

Äänellä on väliä, sillä 239 Pirkanmaan ehdokkaasta menee läpi 20 eli joka 12. ehdokas. Kun luopujiakin on nykyisissä kansanedustajissa kolme, on uusilla ehdokkailla mahdollisuutensa.

Aamulehden kannatusmittauksen mukaan puoluekannatuksissa oli melkoisia, yllättäviä eroja valtakunnan kyselyihin nähden. Iso kysymys on, säilyykö asetelma vai onnistuuko joku suurista puolueista ottamaan vaalipiiritason kirin. Äänestysvilkkauskin vaikuttaa tulokseen.

Vaalituloksesta riippumatta on selvä, ettei Suomessa ensi vaalikaudella vältytä menoleikkauksilta ja veronkorotuksilta, vaikkei puolueiden talouslinjauksista ja puheenjohtajien vaalitenttivastauksista kaksista konkretiaa ole vielä irti saanut. Kun valtionlainojen korot, sote ja puolustus syövät jakovaraa, on lisättävä tuloja tai vähennettävä muita menoja. Lopulta kyse on siitä, mikä on veronkiristysten ja tulonsiirtojen leikkausten suhde. Tässä ratkaisee hallituksen kompromisseilla pehmennetty ideologinen pohja.

Hallitusohjelman pitää myös määrittää, miten pitkälle finanssipolitiikan kevennyksellä yritetään kampittaa kiristyneen rahapolitiikan vaikutuksia. Korot eivät nimittäin laske nopeasti. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusti, että EKP:n ohjauskorko nousee tänä vuonna yhä 0,5 prosenttiyksikköä ja on vielä 2025 korkealla 2,5 prosentin tasolla. Tähänastistenkaan koronnostojen vaikutuksia ei tiedetä vielä, sillä nostot vaikuttavat viiveellä. Vielä tänäkin vuonna inflaatio olisi Suomessa 5,5 prosenttia, hiukan yli euroalueen tason.

Nykyinen hallitus lähti matkaan takki ja lompakko auki. Joku saattoi pitää starttia hurmiollisena, mutta riemua seurasikin kriisi ja sen päätteeksi Euroopan historian tyly käännekohta. Suomi ei onnistunut pitämään julkista taloutta tasapainossa edes pandemian jälkeisten kahden kunnollisen talouskasvun vuosina, vaikka verotulot paisuivat poikkeuksellisesti.

Tämä vuosi kituutetaan lievässä taantumassa. Enää sitä ei pandemian tapaan seuraakaan ripeä ihmeparantuminen, vaan parin vuoden ajan suunnilleen prosentin tuntumassa viipyilevää suvantovaihetta. Se ei lupaa hyvää niille, jotka odottavat julkisen vajeen korjaantuvan itsestään työllisyysasteen nousun ja kasvun avulla.