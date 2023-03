Suomi on jäänyt koulutuksen tarjoajana useiden muiden maiden jalkoihin, vaikka tarve osaajille on täällä kova.

Koulutusviennistä on jo vuosien ajan puhuttu Suomen uutena Nokiana. Suomalaisella koulutuksella on maailmalla erinomainen maine ja arvostus, minkä vuoksi koulutusratkaisujen myyntiin ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kouluttamiseen Suomessa on ladattu paljon odotuksia. Opetushallituksessa toimivan, suomalaista koulutusvientiä vauhdittavan Education Finland -ohjelman tavoitteena on, että koulutusviennin arvo kasvaa miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

Vaikka ala on viime vuosina kasvanut, kovien odotusten lunastaminen on ollut vaikeaa. Suomi on jäänyt koulutuksen tarjoajana useiden muiden maiden jalkoihin, vaikka tarve osaajille on täällä kova.

Opiskelijoista käydään maailmalla kiivasta kilpailua. Opiskeluluvan saaminen Suomesta on moniin muihin maihin verrattuna edelleen kankeaa ja hidasta. Eikä kyse ole pelkästä koulutuksesta. Suomen pitää pystyä tarjoamaan niin houkutteleva paketti, että valmistunut jää myös asumaan ja työskentelemään Suomeen.

Suomalaisille oppilaitoksille koulutusvienti on merkittävä mahdollisuus hankkia lisätuloja. Myös Tampereen ammattikorkeakoulussa Tamkissa järjestetään ulkomailta Suomeen tuleville tarkoitettuja tilauskoulutuksia yhteistyössä koulutusvientiyritysten kanssa.

Koulutusvienti ei ole ongelmatonta. Suuren mediahuomion saattelemana Tamkissa käynnistetty Influencers Academy -vaikuttajakoulutus ei lähtenyt lentoon, ja se ajettiin osittain alas myös jo koulutuksessa aloittaneiden osalta. Osa opiskelijoista ei koskaan saapunut Suomeen. Vastoinkäymisiä on ollut myös kenialaisten hoitajakoulutuksessa, kun lukukausimaksuja ei maksettu Keniasta sovitusti.

Oikein toteutettuna koulutusvienti voi vastata haasteisin, joita huoltosuhteen heikkeneminen tulevaisuudessa Suomelle aiheuttaa. Koulutusvienti voisi auttaa osaajapulan ratkaisussa esimerkiksi it- ja hoiva-aloilla.

Jotta koulutus voi lunastaa täyden potentiaalinsa Suomen vientihittinä, tarvitaan yritysten, korkeakoulujen ja ministeriön yhteistyötä. Byrokratian kiemuroita on suoristettava, jotta olemme kilpailukykyinen vaihtoehto ulkomailta tuleville huippuosaajille.

Suomen on myös pidettävä huolta laadukkaan koulutuksen maineestaan. Esimerkiksi PISA-tulosten heikentyminen on syytä ottaa vakavasti, jotta ulkomaiset opiskelijat ovat jatkossakin valmiita maksamaan suomalaisesta koulutuksesta.