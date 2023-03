Työpaikoilla pitää pystyä kertomaan asiattomasta käytöksestä ja muista epäkohdista.

Aamulehti ja muut suomalaiset mediat ovat kertoneet vastaavan päätoimittajan Jussi Tuulensuun huonosta käytöksestä toimittajaopiskelijoiden ainejärjestön vuosijuhlilla Tampereella viime viikonloppuna. Tapahtumat johtivat Aamulehden vastaavan päätoimittajan eroon.

Tässä tapauksessa on kyse yksittäisen ihmisen huonosta käyttäytymisestä yhden illan aikana, eikä se kuvasta millään tavalla Aamulehden työpaikan arvoja tai kulttuuria.

Aamulehti tuomitsee asiattoman käytöksen ja kaiken häirinnän yksiselitteisesti. Aamulehti pyytää anteeksi vastaavan päätoimittajan asiatonta käytöstä.

Aamulehdessä ja Sanoma-konsernissa on selkeärajaiset eettiset ohjeet siihen, kuinka työpaikalla ja työtehtävissä toimitaan. Eettisissä ohjeissamme on määritelty nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle tai epäasialliselle käyttäytymiselle. Häirintään kannustetaan puuttumaan heti, jos sellaista havaitsee. Konsernissa on selkeät kanavat mahdollisista epäkohdista ilmoittamiseen myös anonyymisti. Jos väärinkäytöksiä tapahtuu, niihin puututaan ja reagoidaan nopeasti.

On tärkeää, että asiattoman käytöksen kohteeksi joutuneet voivat kertoa asiasta vailla huolta kielteisistä seurauksista. Aamulehdessä voi kertoa mistä tahansa väärinkäytöksistä tai epäkohdista ilman, että se vaikuttaa kielteisesti työmahdollisuuksiin. Tämän asian pitäisi olla itsestäänselvää jokaisella työpaikalla.

Aamulehden toimitus on hyvä työpaikka, joka on tunnettu yhteisöllisyydestään. Haluamme olla työyhteisö, jossa ihmisiä arvostetaan ja ammattilaiset voivat tehdä työtään turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä.

Aamulehti on uutisoinut useasti merkittävässä asemassa olevien vallankäyttäjien asiattomasta käytöksestä silloin, kun asialla on katsottu olevan yhteiskunnallista merkitystä. Esimerkiksi joulukuussa Aamulehti kertoi tamperelaisen valtuutetun huonosta käytöksestä Tampereen keskustan ravintolassa kaupunginvaltuuston pikkujoulujen jatkoilla.

Kun henkilö on yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa, hänen yksityisyyden suojansa on kapeampi kuin tavallisen kansalaisen. Vastaavan päätoimittajan Jussi Tuulensuun käytöksestä toimittajaopiskelijoiden vuosijuhlissa uutisoitiin samoilla kriteereillä kuin muissa vastaavissa tapauksissa.