Lääkäripula ja palvelujen ruuhkautuminen on kärjistynyt vakavaksi ongelmaksi. Yksi nuorisopsykiatrian tilannetta helpottava palvelu on toiminnassa Hatanpäällä vanhassa tehtaassa.

Psykiatrian tilanne on jatkunut pitkään vaikeana. Alkuvuonna Pirkanmaan hyvinvointialueella on ollut useita kymmeniä psykiatrian lääkärin tehtäviä auki. Samaan aikaan potilaat voivat joutua jonottamaan hoitoon jopa kuukausia.

Yksi ongelman taustasyy on se, että lääkäreitä poistuu työmarkkinoilta. Osa vaihtaa myös julkiselta puolelta yksityisellä ja vuokrafirmojen palvelukseen.

Rekrytointiongelmien lisäksi taustasyynä on koronapandemian vaikutukset. Etenkin nuorisopsykiatriassa näkyy se, että korona-aika on pahentanut mielenterveysongelmia ja osa nuorista on asiantuntijoiden mukaan jäänyt jälkeen sosiaalisissa taidoissa.

Helmikuun lopulla Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian toimialuejohtaja ja vastuualuejohtaja ilmoittivat jättävänsä tehtävänsä. Eroilmoitus jäi kuitenkin lyhyeksi, kun hyvinvointialueen järjestämän kokouksen jälkeen he peruivat eroilmoituksensa ja jatkavat siis tehtävissään.

Se, että tilanne ajautui tähän pisteeseen, kertoo kovista paineista työyhteisön sisällä ja psykiatrian johdossa. Hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtajan mukaan nyt asian äärelle on pysähdytty ja seuraavaksi aletaan etsiä keinoja, joilla vaikeaa tilannetta saadaan ratkaistua.

Psykiatrian palvelujärjestelmästä tehdään kevään aikana kokonaisselvitys, jossa yritetään löytää tasapaino palvelujen kysynnän ja tarjonnan välille. Selvityksen tukena käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kuulostaa vielä hyvin abstraktilta. Konkreettisia toimia ei ole tiedossa kuin vähän. Helpotusta haetaan esimerkiksi kilpailutetuista ostopalveluista. Tavoitteena on saada näin lisää psykiatreja sekä hoitohenkilöstöä ja terapeutteja. Myös henkilöstön rekrytointia pyritään tehostamaan. Kuinka tämä käytännössä tehdään, jää vielä hämärän peittoon.

Hyvää työtä nuorisopsykiatrian ruuhkautumisen purkamiseen on tehty nuorten psykiatrisen tiimissä, entisessä Tampereen Valo-tiimissä.

Viime vuonna arviokäynnin jälkeiselle hoitojaksolle jonotti noin 80 nuorta, nyt jonossa on enää noin 20 nuorta. Yhtenä apuna on ollut Tampereen Hatanpäällä Sarviksen entisessä tehtaassa toimiva walk in -palvelu, johon mielenterveysoireista kärsivä nuori voi ilman ajanvarausta kävellä sisään ja saada keskusteluapua. Ensimmäisen toimintavuoden aikana palveluun on hakeutunut parisataa nuorta.

Olisikin ensisijaisen tärkeää tuoda tätä mahdollisuutta tietoon nuorille. Nuorisopsykiatrian ruuhkien purku heijastuu myös muille psykiatrian osastoille.