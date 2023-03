Sanna Marinin suosio selittää sdp:n vahvaa kannatusta Pirkanmaalla Aamulehden kannatuskyselyssä.

Aamulehden Taloustutkimuksella teettämä eduskuntavaalien puoluekannatuskysely Pirkanmaalla sisälsi yllättävän uutisen. Valtakunnallisessa gallupkärjessä porskuttanut kokoomus sai Pirkanmaalla vain 17,8 prosentin kannatuksen, kun perussuomalaisten kannatus oli 20,4 ja pääministeripuolue sdp:n 23,5 prosenttia. Virhemarginaali on 2,5 suuntaansa.

Sdp on tällä hetkellä Pirkanmaalla vahvoilla. Yksi syy on harvinaisen selvä. Suomen kenties suosituin poliitikko Sanna Marin päätti asettua ehdolle kotimaakuntansa vaalipiirissä. Marinin äänimäärää on vaikea ennustaa, mutta se rikkonee ennätyksiä. Sdp:n lista on muutenkin nimekäs. Myös esimerkiksi Tampereen entinen pormestari Lauri Lyly voi haravoida ääniä.

Kokoomuksessa varmasti harmitellaan Mika Aaltolan päätöstä. Ulkopoliittisen instituutin johtaja ilmoitti vain päiviä ennen ehdokashakemusten viimeistä jättöpäivää, että hän ei lähde Pirkanmaan kokoomuksen ehdokkaaksi. Ukrainan sotaa ahkerasti kommentoinut Aaltola on noussut jopa presidenttispekulaatioihin. Hän olisi ollut kokoomuksen listan kirkkaimpia nimiä. Kokoomusväki kuitenkin huokaisi helpotuksesta, kun Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen sentään suostui ehdolle.

Perussuomalaisten kannatus on myös vankkaa Pirkanmaalla. Mielenkiintoista on, saako puolue aikaan jopa kannatuskyselyjen ennusmerkkejä isomman jytkyn.

Ennakkoäänestyksen alkuun on enää puolitoista viikkoa, vaalipäivään hieman yli kolme viikkoa. Puolueiden kannatus kuitenkin elää koko ajan. Vaalikampanjointi kiihtyy päivä päivältä. Osa äänestäjistä ei osaa sanoa, mitä puoluetta aikoo äänestää. Paljon ehtii siis tapahtua, eikä sdp:n kannata vielä juhlia voittoa Pirkanmaalla.

Voi käydä niinkin, että sekä sdp, perussuomalaiset että kokoomus saavat viisi paikkaa eduskuntaan Pirkanmaalta, vaikka Aamulehden kannatuskyselyn perusteella kokoomus joutuisikin tyytymään neljään. Kokoomus hyötyy uskollisista äänestäjistään, kun taas perussuomalaisilla kannattajien saaminen liikkeelle voi olla epävarmempaa.

Demokratian nimissä on joka tapauksessa toivottavaa, että mahdollisimman moni äänestäjä perehtyy asioihin, ehdokkaisiin ja käy antamassa äänensä. Joskus erot ovat todella pieniä. Kuntavaaleissa kokoomuksen ja rkp:n vaaliliitto päihitti sdp:n vain 15 äänen erolla Tampereella. Sen ansiosta kansanedustaja Anna-Kaisa Ikosesta tuli pormestari ja Lauri Lyly hakee nyt eduskuntaan entisenä pormestarina.