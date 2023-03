Palkkaneuvotteluissa tarvitaan jatkossakin malttia, jotta Euroopan keskuspankki voi hellittää koronnostoissa.

Vuosikymmenten korkeimmissa lukemissa huitelevan inflaation on odotettu hidastuvan euroalueella kesän kynnyksellä. Euroopan unionin tilastokeskuksen ennakkotiedot helmikuulta kuitenkin näyttävät, etteivät inflaatiopaineet ole hellittäneet.

Kokonaisinflaatio hidastui helmikuussa 8,5 prosenttiin, mutta pohjainflaatio kiihtyi 5,6 prosenttiin. Euroalueen pohjainflaatio ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä voimakasta. Myös Suomessa muutaman kuukauden jatkunut inflaation hidastuminen näyttäisi helmikuussa pysähtyneen.

Tuoreiden lukujen perusteella korkea inflaatio saattaa osoittautua euroalueella odotettua sitkeämmäksi ongelmaksi. Toiveikkaimmat uskovat, että inflaatio hellittää jo kevään lopulla. Osa taas on jo siirtänyt katseen jo suosiolla loppuvuoteen. Yhden kuukauden perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. On varauduttava siihen, että inflaatio hidastuu aaltoilevasti. Matka Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoitteeseen on kuitenkin yhä pitkä.

Asuntovelallisille korkokyyti pysyy kylmänä. Euroalueen yleinen korkotaso noudattaa Euroopan keskuspankin komentoa, minkä vuoksi Suomessa useimpien asuntolainojen viitekorkona käytetty 12 kuukauden euribor on vuodessa noussut miinukselta 3,8 prosenttia plussalle.

EKP:n tärkein tavoite on pitää inflaatio kurissa. Inflaation yllättävä kiihtyminen euroalueella helmikuussa lisää painetta uusiin koronnostoihin. Ainakin maaliskuun kokouksessaan EKP aikoo tehdä 0,5 prosenttiyksikön koronnoston. Markkinoilla odotetaan, että koronnostot jatkuvat todennäköisesti vähintään kesään saakka.

Inflaation laskeminen on tärkeää jo pelkästään EKP:n uskottavuuden kannalta, jotta kansa voi jatkossakin säilyttää luottamuksen valuutan arvoon.

Palkankorotuksista on neuvoteltu vaikeassa raossa. Paine korotuksille on ollut tavallista kovempi, kun reaaliansiot laskevat rajusti inflaation vuoksi.

Maaliskuun alussa ollaan kuitenkin päästy tilanteeseen, jossa kompromissihalua on löytynyt niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin. Ahtausalan työriitaan saatiin viime keskiviikkona sopu Suomen vientiä kahden viikon ajan kurittaneen lakon päätteeksi.

Vaikka inflaation kehittymistä on vaikea ennustaa, malttia palkkaneuvotteluissa tarvitaan jatkossakin. Euroopan keskuspankki on varmasti seurannut palkkakierrosta tarkalla silmällä. Jos maltti neuvotteluissa säilyy, keskuspankkikin voi harkita huojennuksia rahapolitiikan kiristämiseen.