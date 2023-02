Ukraina taistelee itsensä, muiden Venäjän naapurimaiden ja lännen pyhien arvojen puolesta.

Vuosi sitten, varhain torstaiaamuna Vladimir Putinin harhat johtivat räjähdyksiin Ukrainassa, kun Venäjä käynnisti hyökkäyssodan. Sitä selitettiin kotirintamalla ensin Ukrainan ”natsien” tuhoamisella. Myöhemmin sodasta vääntyi puolustustaistelu lännen uhkaa vastaan.

Häikäilemätön usko muiden uhkaamaan omaan ylivertaisuuteen säilyy Venäjällä riippumatta siitä, kuka diktaattori kulloinkin on sortamassa naapurimaita ja omaa kansaansa. Nykyisenkään asemaa ei ole laajasti ja näkyvästi kyseenalaistettu.

Täysimittaiseen sotaan ei uskottu, koska se on järjetön. Ei edes Suomessa, vaikka meillä on vuosisatainen kokemuspankki siitä, ettei tämä naapuri ole se, jolle voi kertoa vara-avaimen paikan. Esimerkiksi käy isoviha: hiukan yli 300 vuotta sitten venäläiset sotilaat ja kasakat tappoivat pelkästään Pohjois-Pohjanmaalla tuhansia ihmisiä. Murhattiin, raiskattiin, vietiin naisia ja lapsia väkisin Venäjälle.

Sama toistuu, mutta Ukrainan hätä on katastrofaalinen. Siviileitä on kuollut jopa 40 000, sotilaita on kuollut tai haavoittunut molemmilta osapuolilta 100 000–150 000. Pakolaisina on yli 8 miljoonaa ukrainalaista. Sotarikoksia on raportoitu 65 000, siis nopeammin kuin yksi kymmenessä minuutissa kellon ympäri. Kaupunkeja on murskattu niin, että jälleenrakennus maksaa ainakin 500–600 miljardia euroa.

Venäjä luuli marssivansa Kiovaan nopeasti. Selväksi on tullut, ettei sen läpimädästä armeijasta ole kukistamaan kotejaan puolustavia urheita ukrainalaisia. Nämä tarvitsevat kuitenkin nopeasti lisää paljon lännen järeää aseapua, sillä venäläiset pitäisi saada ajettua niin pian kuin mahdollista loitolle itään.

Avunannossa Suomikin tekee minkä pystyy. Tuoreimpana lahjoituksena on kolme Leopard 2 -raivauspanssarivaunua. Pääsemme vähällä niin kauan, kun osaksemme Venäjän torjumisessa riittävät pelkkä aseapu ja talouden kolhut. Ukrainalaisilla pelissä on henki, kun he taistelevat paitsi itsensä ja muiden Venäjän naapurimaiden, myös koko lännen pyhien arvojen puolesta. Ukraina lunastaa kalliisti paikkansa EU:ssa ja toivottavasti aikanaan myös Natossa.

Muistamme Venäjää vastaan yksin käymämme talvisodan opetukset: älä luota Venäjään ja varustaudu. Nato-jäsenenäkin Suomen tärkein voimavara on vahva maanpuolustustahto. Kuten vieläkin Ukrainassa, se on oman maan sotilas, joka on rajalla pysäyttämässä maahantunkeutujaa. Tämä ei puolustusliitossakaan muuksi muutu, mutta enää emme ole vain oman kaluston ja uskottavuuden varassa.