Toimintatapoja pitää muuttaa niin, että soten ammattihenkilöstö saa keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä on Pirkanmaalla nyt jo pulaa, eikä kaikkia vapaita paikkoja saada täytetyksi. Lähivuosina rekrytointitarvetta lisäävät nykyisen henkilöstön eläköityminen ja palveluntarpeen kasvu. Synkimpien arvioiden mukaan vuonna 2026 Pirkanmaalta puuttuu jopa 6 700 sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden ammattilaista. Kilpailu osaajista on kovaa, eikä henkilöstövajetta pystytä paikkaamaan pelkästään rekrytoinneilla, vaan olemassa olevat voimavarat pitää kohdentaa nykyistä vaikuttavammin. Tämä todettiin Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmassa, jonka aluehallitus hyväksyi yksimielisesti 14. helmikuuta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) käynnisti syksyllä 2021 ohjelman, jonka tavoitteena on ollut ratkaista sote-alan henkilöstön riittävyys ja saatavuus nyt ja tulevina vuosina. Koulutusmäärien lisääminen ja kansainväliset rekrytoinnit mainitaan, mutta Kiurun mukaan tärkeintä on uudistaa toimintamalleja hyvinvointialueilla ja palvelutuotannossa. Tavoitteena on, että sote-ammattilaiset saavat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Siihen pyritään lisäämällä avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää. Työnantaja voi oman harkintansa mukaan toteuttaa joustavia työjärjestelyitä ja sijoittaa henkilöstönsä koulutustaan, osaamistaan ja ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin. Uusi työnjako ei kuitenkaan saa vaarantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta eikä kelpoisuusvaatimuksia.

Viimeksi kuluneet parikymmentä vuotta vallalla ollut ”kaikki tekevät kaikkea” -ajattelu näyttääkin nyt tulleen tiensä päähän. Tehokkuuden ja kustannussäästön nimissä lääkärit on oman työnsä ohessa pistetty sihteerin töihin ja hoitajat laitoshuoltajiksi. Työvoimapula on saanut aikaan sen, että nyt palataan askel taaksepäin. Kun oikeat työntekijät tekevät oikeita tehtäviä, vapautuu aikaa potilastyöhön. Pirkanmaalla Taysissa on jo vuoden verran kokeiltu työnjaon ja tehtävänkuvien uudistamista hyvin tuloksin. Esimerkiksi sairaanhoitajat eivät enää hoida talon sisäisiä potilaskuljetuksia, vaan tehtävään on palkattu potilaskuljettajia. Näin hoitajat voivat keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä eli ihmisten hoitamiseen. Tärkeää on myös selvittää, mitkä tehtävät voitaisiin digitalisoida, automatisoida tai hoitaa robotiikan avulla. Sekin on yksi keino paikata henkilöstövajetta. Osa potilaista on sinut sähköisen asioinnin kanssa ja käyttää mielellään etäpalveluita. Näin aikoja vapautuu niille, jotka tulevat mieluummin käymään vastaanotolla.