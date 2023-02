Main ContentPlaceholder

Pääkirjoitukset | Kolumni

Tampere-talo: kaikki menee mitä tulee, ja päälle muutama miljoona veronmaksajilta

Tampere-talo on esimerkki kunnan omistamasta yhtiöstä, joka toimii kilpaillulla markkinalla ilman, että markkinaehtoinen toiminta on läpinäkyvää. Julkisomisteisten yhtiöiden kilpailu yksityisten yritysten kanssa on lisääntymään päin. Poliitikkojen tulee olla tarkkana, että veronmaksajien rahat käytetään oikein myös kuntien yhtiöissä eikä reilua kilpailua häiritä, kirjoittaa Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu.

