On yhteiskunnan ja asiakkaan edun mukaista, että apteekkien välinen kilpailu paranee.

Kaupan liitto avasi viikolla yhteiskunnallisen puheenaiheen ja vaaliteeman eli apteekkien aseman Suomessa. Se on jatkoa sosiaali- ja terveysministeriön helmikuun alussa julkaisemalle selvitykselle apteekkijärjestelmän kehittämisestä. Selvityksen tärkeimpänä huomiona on se, miten ja millä perustein apteekkilupia jatkossa myönnetään.

Kaupan ja ministeriön ajatukset ovat linjassa vuonna 2020 tehdyn Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen kanssa. KKV:n selvitys kertoi monesta apteekkitalouden ongelmasta. Keskeinen ajatus on, että apteekkien proviisoriomisteisuus ei ole nykyaikaa. Se vääristää markkinoita, nostaa yhteiskunnan kuluja, heikentää investointeja ja vähentää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia.

KKV:n selvityksen mukaan apteekkien omistajilleen tuottamat voitot on toistuvasti havaittu verrattain korkeiksi, mikä heijastuu kuluttajien ja yhteiskunnan lääkekustannuksiin. Suomessa on kansainvälisesti alhaisimmasta päästä olevat lääkkeiden tukkuhinnat, mutta kalleimmasta päästä olevat kuluttajahinnat. Neutraali kilpailu puuttuu lääkkeiden myynnistä.

On ongelmallista, että apteekit toimivat yli 2,5 miljardin euron kasvavalla markkinalla, jota säännellään vahvasti. Sääntely aiheuttaa monia kankeuksia asiakkaan näkökulmasta. Nykyään on erikoista, että lääkkeiden verkkokauppa on sidottu kivijalkakaupan toimintaan. On kustannustehokasta, että lääkkeiden puhdas verkkokauppa sallitaan.

KKV ehdotti myös, että ylipäänsä apteekkien perustamista tulisi helpottaa, jotta apteekit sijoittuisivat nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tällöin apteekkilupa ei perustuisi viranomaisen tarveharkintaan, vaan luvan voisi saada täyttämällä vähimmäiskriteerit, joilla varmistetaan lääkejakelun turvallisuus. Tämä takaisi paremmin myös maanlaajuisen lääkkeiden huoltovarmuuden ja saatavuuden.

Kauppa haluaakin, että kaupparyhmät voisivat perustaa omia apteekkejaan muun muassa ruokakauppojen ja jopa liikenneasemien yhteyteen. Kauppa kuitenkin korostaa, että vaikka lääkkeitä myytäisiin muualla kuin apteekissa, myynnistä vastaisivat edelleen farmaseutit ja proviisorit.

Apteekkien omistuspohjan laajentaminen laskisi hintoja. Samoin suhteellisen kalliita kuluttajahintoja laskisi itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen.

Selvityksestä edetään ensi hallituskaudella kohti käytäntöä. Tärkeintä on varmistaa parempi kilpailu niin, että sen tehokkuushyöty tulee asiakkaille ja yhteiskunnalle.