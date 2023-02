Asuntokaupassa on eletty viime kuukausina hiljaiseloa. Ihmisten ostointoa ovat hillinneet paitsi kohonneet korot myös viime syksynä alkanut sähkön hinnan raju poukkoilu. Kun ostajien joukko hupeni, alkoivat myös asuntojen hinnat laskea.

Vielä viime vuoden alussa asuntojen hinnat nousivat, mutta loppuvuonna tapahtui muutos. Esimerkiksi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä osakeasuntojen hinnat laskivat Tampereella osuuspankkileirin (OP) asuntomarkkinakatsauksen mukaan 2,2 prosenttia, mikä on kylläkin vähemmän kuin maassa keskimäärin.

Pellervon taloustutkimuslaitos PTT arvioi, että alamäkeä mennään tänäkin vuonna ja Tampereelle ennustetaan hintoihin noin kahden prosentin pudotusta.

Lasku voi kuitenkin jäädä lyhytaikaiseksi, sillä optimistisimpien arvioiden mukaan jo loppuvuonna tilanne muuttuisi. Esimerkiksi OP ennustaa ensi vuodelle jo hienoista nousua.

Kaikki riippuu luonnollisesti siitä, miten hyvin keskuspankit saavat inflaation aisoihin. Jos tavaroiden ja palveluiden hintojen nousu tasaantuu tai hinnat alkavat halventua, voivat keskuspankit lopettaa korkojen noston. Tämä toisi varmasti valoa ihmisten mieliin.

Maailman taloudessa on näkyvissä hyviä signaaleja muun muassa Kiinan koronan jälkeisen avautumisen myötä. Tuotannon pullonkaulat ovat vähentyneet, joten teollisuuden vireä meno voi jatkua ensi vuonnakin.

Asuntokaupoissa keskeisessä roolissa on ihmisten luottamus omaan pärjäämiseen. Jos uskoa on, kauppakin käy.

Äkilliset asuntokaupan muutokset eivät ole koskaan toivottavia. Nyt ihmisten ostoinnostuksen laantumisen lisäksi yksi seurattava asia on asuntorakentamisen aloitusten hiipuminen. Jos aloitukset vähenevät oleellisesti, voi käydä niin, että kohdataan vaikeuksia, kun ihmisten ostopaineet purkautuvat. Tämä voi tietää hintapiikkejä ainakin kasvukeskuksissa. Ilmiö voi näkyä myös vuokrien nousuna.

Asunnon ostoa kannattaa miettiä aina omista lähtökohdista. Vallitsevien käyttäytymistrendien perässä ei ole syytä juosta. Jos oma talous on kunnossa ja asunto ostetaan kymmeniksi vuosiksi, ei yksittäisiin asuntokaupan sykäyksiin kannata liikaa tuijottaa.

Korko on historiallisesti yhä hyvin maltillisella tasolla. Useimmille asunto on suurin hankinta elämän aikana. Ainakin kasvukeskuksissa se on osoittautunut myös hyväksi sijoitukseksi.