Aseapua on lähtenyt Suomesta Ukrainaan 590 miljoonan euron verran. Määrä on mittava.

Ukrainan sodasta tulee pian kuluneeksi vuosi, eikä sodankäynnille näy valitettavasti loppua. Hyvin pian sodan alettua länsimaat heräsivät ja aloittivat mittavan aseavun, jota ilman Ukrainaa tuskin enää olisi. Avun määrä kokonaisuudessaan on useita kymmeniä tuhansia miljardeja euroja.

Suomi on muiden länsimaiden ohella hoitanut leiviskänsä hyvin. Viime kuussa päätettiin jättilähetyksestä. Sen sisältämän suorituskyvyn korvaamisen hinnaksi arvioidaan yli 400 miljoonaa euroa.

Yhteensä Suomen Ukrainalle korvattavien asepakettien arvo on 590 miljoonaa euroa. Paketteja on koottu tusinan verran. On helppo laskea, että suhteutettuna väkilukuun Suomen tuki Ukrainalle on tähän mennessä ollut 107 euroa kansalaista kohden. Se on luku, jota ei tarvitse hävetä millään foorumilla. Monissa muissa apua antavissa maissa vastaava luku on paljon vähemmän.

Ukrainan auttaminen antaa turvallisuutta meille sodan ulkopuolella oleville maille. Auttamalla maata takaamme parhaiten sen, että sota loppuu ja Euroopassa päästään palaamaan rauhan aikaan.

Julkisuudessa asepaketit nousevat usein keskusteluissa suurempaan rooliin kuin siviiliapu. On hyvä muistaa, että sisäministeriömme ahkeroi niin ikään auttaakseen Ukrainaa. Viikolla Suomi lähetti Ukrainaan sammutusautoja, ambulanssin ja säiliöauton sekä pelastustöissä tarvittavaa välineistöä.

Materiaalia on virrannut viime maaliskuusta lähtien ja tarvetta on edelleen. Hätämajoitusta, lääkkeitä ja terveydenhuollon tarvikkeita. Maa tarvitsee aseita, mutta ei sovi unohtaa, että myös pelastusalalla on mitä tärkein tehtävä siviiliväestön suojelemisessa.

Kun sota jatkuu, niin kaikilla mailla alkavat jossain vaiheessa varastohyllyt tyhjentyä. Aseapua antaneet maat täydentävät varastojaan sitä mukaa, kun paketteja lähtee, mutta ongelmaksi voi koitua materiaalin riittävyys ja rahakin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on esittänyt, että EU-maiden pitäisi sitoutua yhdessä Ukrainan aseistamiseen sen sijaan, että maat tekevät tukipaketteja pelkästään yksin. Ukrainan hyväksi käytettäisiin EU:n yhteisiä varoja. Tämä idea vaikuttaa kannatettavalta.

Se olisi samalla viesti Venäjälle, että Eurooppa seisoo yhtenäisenä Ukrainan takana. Aseteollisuuskin saisi uutta pontta, kun se tietäisi, että EU aikoo käyttää paljon varoja Ukrainan aseistamiseen.

On selvää, että Ukraina tarvitsee sodan jälkeenkin monenlaista apua. Näissä talkoissa myös Suomi on varmasti mukana. Samalla se antaa puolustusalan teollisuudellemme lisää mahdollisuuksia.