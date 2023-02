Onko Pekka Salmi pormestarikunnasta ainoa, joka jatkaa kauden loppuun?

Kuntavaaleista on noin kaksi vuotta, mutta Tampereen pormestarikunta menee lähes kokonaan uusiksi tänä vuonna. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on ehdolla eduskuntaan. Hänen valintansa kansanedustajaksi on aiemman vaalimenestyksen perusteella erittäin todennäköistä. Uudeksi pormestariksi ovat tyrkyllä ainakin kaupunkiympäristön palvelualueen lautakuntien apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola (kok.).

Kummola oli kokoomuksen toinen pormestariehdokas kuntavaaleissa, joten hänen sivuuttamisensa voisi olla vaikeaa. Apulaispormestari Jäntin kiinnostus tehtävään on ymmärrettävää, sillä hän luopuu sovitusti nykyisestä tehtävästään tänä vuonna. Paikan ottaa Pekka Salmi (sd.), joka on nyt elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen lautakuntien apulaispormestari. Salmen paikka menee Ilkka Sasille (kok.), joka on kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Salmi, Jäntti, Kummola ja Sasi eivät ole ehdolla eduskuntaan. Kokoomuksella on tosin yksi paikka täyttämättä ehdokaslistalla. Tieto julkaistaan piakkoin.

Apulaispormestareista sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matti Helimo (vihr.) ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Johanna Loukaskorpi (sd.) pyrkivät eduskuntaan. Kummankin läpimeno on hyvin epävarmaa. Loukaskorven työ apulaispormestarina loppuu tänä vuonna sote-palvelujen siirryttyä hyvinvointialueelle. Hän työskentelee osin apulaispormestarina ja osin apulaisrehtorina.

On mahdollista, että nykyisestä pormestarikunnasta vain Pekka Salmi jatkaa valtuustokauden loppuun. Tilanne ei ole ongelmallinen, sillä pormestarit ovat joka tapauksessa pätkätyössä. Osa Tampereen luottamuspaikoista on muutenkin kaksivuotisia. Poliitikot vaihtuvat, virkahenkilöt pysyvät.

Sdp nosti Ikosen ehdokkuuden vaalipuheenaiheeksi ja sivalsi tätä sitoutumisen puutteesta. Politiikkaa seuraavat toki tiesivät, että Ikosen lähtö ehdolle on mahdollista. Ikonen siirtyi pormestariksi oppositiokansanedustajan työstä. Nyt on mahdollisuus päästä hallitukseen.

Jos Ikonen tulee valituksi eduskuntaan, pormestariohjelmaa todennäköisesti päivitetään. Näin saatettaisiin tarvittaessa tehdä joka tapauksessa valtuustokauden puolivälissä. Vaikka maailma on muuttunut nopeasti, isoja muutoksia tuskin olisi tarpeen tehdä. Pormestariohjelma on kasvavan ja eteenpäin katsovan kaupungin näköinen. Tampereen suunta on selvä, eikä se ole kiinni yksittäisistä ihmisistä.