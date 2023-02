Energiaviraston ennakkopäätökset suitsivat toivottavasti jatkossa sähkön hintoja ja selkeyttävät markkinaa.

Kun sähkön hinnat alkoivat poukkoilla loppuvuonna 2022, sähkön myyjät alkoivat reagoida eri tavoin. Osa yhtiöistä alkoi tarjota vain olemassa oleville asiakkailleen hinnanalennuksia – jos niitä tajuttiin suoraan yhtiöistä kysyä. Osa lopetti loppuvuodesta kokonaan määräaikaisten sopimusten myymisen. Sitä voi nyt pitää vastuullisena tekona kuluttajia kohtaan, jotka eivät ole yhtä paljon perillä energiamarkkinoista kuin sähköyhtiöt. Tilalle tarjottu pörssisähkö oli kuitenkin monelle kuluttajalle täysin vieras tuote. Toiset jatkoivat härskisti määräaikaisten sopimusten markkinoimista edullisina verrattuna tuleviin hintoihin, ja loukuttivat asiakkaat ylisuuriin hintoihin jopa kahdeksi vuodeksi. Pitääkö kuluttajan olla perillä sähkömarkkinoista yhtä paljon kuin sähköyhtiöiden? Ilmeisesti pitää, jotta ei haksahtaisi suoranaisiin vedätyksiin.

Kuluttajan asemaan on toivottavasti pian luvassa parannusta. Energiavirastolla on käynnissä selvitystyö, josta odotetaan uusia linjauksia sähkömarkkinoille. Selvitys aloitettiin kiitos kuluttajien, jotka tekivät viime vuoden lopulla tutkintapyyntöjä energiavirastoon 16 sähkönmyyjän toiminnasta. Myös Tampereen sähkölaitoksen hintojen kohtuullisuus on tutkittavana.

Vielä tänä keväänä valmistuvan selvitystyön tuloksena päätetään, mikä on toimitusvelvollisen sähkön kohtuullinen hinta ja onko se viestittävä julkisesti ilman asiakkaan eri kyselyä. Samoin Energiavirasto päättää, voiko pörssisähkö olla ainoa toimitusvelvollisen sähkönmyyjän tarjoama tuote. Viraston tehtävä on hankala. Miten määritellä esimerkiksi kohtuullinen hinta?

On hyvä, että sähkömarkkinoiden pelisääntöjä selkeytetään, vaikka tällä hetkellä energiakriisi ei kiristä kansalaisten kukkaroja kuten vielä marras-joulukuussa. Moni on siirtynyt pörssisähköön, jonka hinta on ollut alhaalla koko alkuvuoden. Mutta selvää on, että loppuvuoden kaltaisia hintapiikkejä halutaan välttää tulevaisuudessa.

Pörssisähkön hinta voi heilahdella rajusti ja ennustamattomasti johtuen sähköpörssin toimintamekanismista, jossa hinnat määräytyvät huutokaupalla. Vielä joulukuussa tammi-helmikuulle ennustettiin korkeita pörssisähkön hintoja. Kaikilla ei ole mahdollisuutta sovittaa sähkönkulutustaan pörssisähkön käyrään. Kuluttajilla pitää olla myös halutessaan mahdollisuus ennakoida laskujensa suuruutta.

Kun ratkaisu markkinahäiriön tuomiin lieveilmiöihin saadaan, se toivottavasti palauttaa sähköyhtiöiden välille tervettä kilpailua, mikä näkyy kuluttajille erilaisina ja edullisempina vaihtoehtoina.