Alkoholin etämyyntiin saatiin vihdoin selkeyttä. Ulkomailta voi tilata juomia kun huolehtii siitä, että verot on maksettu asianmukaisesti.

Saako ulkomailta tilata alkoholia omaan käyttöön? Asiaan saatiin vihdoin selkeyttä. Suomessa alkoholin etämyynnin ympärillä on ollut vuosia erikoinen tulkintavyyhti eikä kukaan ole tarkkaan voinut tietää mikä on sallittua ja mikä ei.

Viikolla alkoholin nettikauppaa Baltiasta Suomeen järjestänyt mies sai tuomion hovioikeudessa. Tuomio tuli veropetoksesta, koska myyjä ei ollut maksanut veroja Suomeen. Hovioikeuden tuomiossa huomio kiinnittyi kuitenkin toiseen seikkaan eli siihen, että alkoholirikosta koskeva syyte hylättiin. Hovioikeuden mukaan alkoholin tuominen maahan ei ole lainvastaista, koska laista ei ilmene onko etämyynti Suomeen kiellettyä. Tällöin tulkitaan, että etämyynti on sallittua. Kunhan kuljetuksen järjestävä osapuoli maksaa verot asianmukaisesti.

Alkoholirikoksen hylkääminen tuo selkeyden viranomaisten tulkintoihin. Erityisesti sosiaali- ja terveysministeriö on pyrkinyt tulkitsemaan, että Suomeen ei saa etämyydä alkoholia. Tulkinnoilla on kiertokautta tullut vahvistetuksi Alkon asemaa, ja kieltoa on perusteltu kansanterveyden edistämisellä.

Samaan aikaan kyse on kuitenkin tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionin alueella. Suomen änkyröinti on huomattu ja unioni on aloittanut Suomea vastaan menettelyn tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta.

Suomen viranomaisten pitäisi ymmärtää, että tässäkin asiassa luotettaisiin enemmän ihmisten omiin valintoihin ja reiluun kilpailuun.

Alkoholin kokonaiskulutus on ollut jo vuosia selvässä laskussa ja lonkeron tuleminen kauppoihin ei tehnyt suomalaisista alkoholisteja. Tapamme käyttää alkoholia on siistiytymässä ja varsinkin monet ulkomaisia verkkokauppoja käyttävät tilaavat juomia maisteltavaksi eikä ryypättäväksi tolkuttomia määriä.

Hovioikeuden kanta selkeyttää viranomaisten sekavaa ohjeistusta. Myös suomalaiset yrittäjät, jotka ovat joutuneet tutkintojen kohteeksi, voivat nyt hengähtää.

Alko on kehittänyt viime vuosina voimakkaasti verkkokauppaansa. Sääntöjä noudattavat ja veronsa maksavat verkkokaupat ovat erinomainen haastaja Alkolle, jonka valikoima ja hinnoittelu on tietynlainen. Samalla hälvenee myös kuluttajan epätietoisuus siitä, että mikä on sallittua ja mikä ei. Tältä pohjalta myös toimivia palveluja on helpompi kehittää.

Etämyynnin valvonnassa voimavarat onkin käytettävä siihen, että kilpailu on tasapuolista.