Finnair on vaikeuksissa Venäjän ilmatilan sulun ja lentopolttoaineen kallistumisen vuoksi, ja Tampere-Pirkkala joutuu kärsijäksi.

Finnair peruu jälleen reittilentojaan Tampereen ja Helsingin väliltä. Lennot korvataan maaliskuussa bussiyhteydellä lentohenkilöstön resurssipulan vuoksi.

Tilapäisyydestä on enää turha puhua, sillä Finnair on korvannut lentoja busseilla jo useina kuukausina. Joka kuukaudelle löytyy myös jonkinlainen selitys: pienet matkustajamäärät, henkilöstöpula, lentokonepula ja päästöt.

Fakta on, että Tampereen-lennot eivät tuota tarpeeksi. Finnairin Tampereen-lennoilla koneiden täyttöaste on ollut vain 20–50 prosenttia. Yhtiö on vaikeuksissa Venäjän ilmatilan sulun ja polttoaineen kallistumisen vuoksi, ja Tampere-Pirkkala joutuu kärsijäksi.

Hallitus antoi lisäbudjetissaan maakuntalentojen tukemiseen 17 miljoonan euron määrärahan, mikä tarkoittaa, että lennot maakuntakentille voivat jatkua valtion tukemina ainakin ensi vuoden kevääseen. Koska Tampere-Pirkkala ei kuulu viiden maakuntakentän joukkoon, se jää väistämättä väliinputoajaksi. Se on harmi, sillä sijaintinsa puolesta kentällä olisi kaikki edellytykset toimia Suomen kakkoskenttänä, ja lentoaseman kehittämiseen on investoitu miljoonia euroja.

Matkustajien kannalta olisi reilumpaa sanoa suoraan, ettei Tampere–Helsinki-väliä enää lennetä. Vielä tammikuussa Finnairin verkosto- ja tuottojen optimoinnin johtaja Antti Tolvanen lupaili Aamulehden haastattelussa, että maaliskuun lennot lennetään, ellei mitään yllättävää tapahdu.

Finnair ei edes hyvitä lentojen vaihtumista linja-autoon, sillä matkustus-ehtojen mukaan korvausta ei makseta, jos vaihtoehtoinen kuljetus saapuu perille alle kaksi tuntia alkuperäistä myöhemmin. Jos Helsinkiin joutuu jatkossa joka tapauksessa köröttelemään bussilla tai junalla, matkasuunnitelmiin ei enää tarvita Finnairia.

Finnair on kääntänyt selkänsä Tampere-Pirkkalalle. Syksyllä 2021 yhtiön kerrottiin jopa harkinneen kaikkien Tampere–Helsinki-lentojen lakkauttamista. On selvää, ettei Finnairin varaan voi laskea tulevaisuudessa. Air Baltic sen sijaan tiedotti keskiviikkona aloittavansa toukokuussa suorat lennot Tampereelta Nizzaan ja Milanoon.

Finnairille Tampereen ja Helsingin väli tuntuu olevan hankala, mutta muihin, pienempiin kaupunkeihin se yhä operoi. Ulkomaisten yhtiöiden lomalennot eivät riitä pitämään Tampere-Pirkkalaa elinvoimaisena. Toimivat yhteydet eri puolille Eurooppaa ovat elinkeinoelämälle välttämättömyys.

Kysymysmerkki on myös Suomi-rata. Jos tunnin juna Tampereelta Helsinki-Vantaalle toteutuu, onko se viimeinen niitti Tampere-Pirkkalalle.