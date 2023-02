Ilman Venäjää liikevoitto jäi olemattomaksi. Tuotanto voi nousta vasta loppuvuonna.

Tuskin kovinkaan moni pirkanmaalainen yhtiö on joutunut reagoimaan sodan takia yhtä suuriin muutoksiin kuin Nokian Renkaat. Ainakaan pörssiyhtiöistä yksikään ei ole ajautunut yhtä kovaan hullunmyllyyn. Syy on 2000-luvun alun strategisessa virheliikkeessä: lähdettiin itään.

Venäjän hyökkäyssodan alettua yhtiön suuri Pietarin tehdas joutui ensin vaikeuksiin pakotteiden takia. Toiminta jatkui, mikä suututti osaa asiakkaista, sillä tehdas puski renkaita samaan aikaan kun Venäjä yritti alistaa ja murskata Ukrainaa. Tehdas päätyi myyntiin ja ostajaksi löytyi venäläinen öljyjätti Tatneft, mutta myynti on yhä kesken, ilmeni tiistaina julkistetun tilinpäätöksen tiedotteesta. Omaisuuden alaskirjauksia on jo tähän mennessä tehty sadoilla miljoonilla.

Vuonna 2005 avattu Pietarin tehdas teki parhaimmillaan 16 miljoonaa henkilöautonrengasta vuodessa. Neljä viidestä nokialaisesta renkaasta oli pietarilaisia. Tehtaan menetys pienentää väkisin yhtiötä. Se yrittää kasvaa takaisin, mutta tuloskunto on arvoitus. Epäily näkyy edelleen pörssikurssissa, joka on viime kuukausina keikkunut kympin kahta puolta. Markkina-arvo on enää kolmasosa huipusta.

Yhtiö on kertonut varsin ripeästi Pietaria paikkaavista hankkeista. Valikoima on laaja, mutta nopeinkin lääke auttaa yhtiön tiistaisen arvion mukaan volyymia kasvuun vasta tämän vuoden jälkipuoliskolta alkaen. Niinpä lavea kuluvan vuoden liikevaihtoarvio jää 1,3–1,5 miljardin euron haarukkaan, kun se viime vuonna ylsi lähes 1,8 miljardiin. Ilman Venäjää liikevaihtoa syntyi oikaistujen vertailutietojen mukaan 1,3 miljardia, mutta liikevoittoa vain surkeat 1,3 prosenttia.

Henkilöautonrenkaissa Nokian tehtaasta ruuvataan tänä vuonna yli 5 miljoonan kappaleen kapasiteetti. Yhdysvalloissa Daytonin tehtaan tuotanto nousee miljoonasta renkaasta neljään ensi vuoden aikana. Lisäksi yhtiö on julkistanut kiinalaisen sopimusvalmistajan Qingdao Sentury Tiren kanssa sopimuksen, jonka pitäisi tuoda myytävää tänä vuonna Keski-Euroopan markkinoille. Yhtiö etsii muitakin kumppaneita niin, että näiltä saataisiin 1–3 miljoonaa rengasta vuodessa.

Merkittävin askel on silti vain reilun kolmen kuukauden takaa, jolloin yhtiö kertoi rakentavansa tehtaan Romaniaan. Rahaa menee 650 miljoonaa, millä pitäisi syntyä 6 miljoonan renkaan tuotantolaitos kahdessa vuodessa. Muualle menneet uusinvestoinnit ovat tavanneet herättää kipakkaa ärtymystä kotipaikkakunnalla Nokialla. Yhtiön viime vuonna tekemät tontti- ja kiinteistökaupat vanhan tehtaan ympäriltä kertovat, ettei kumin käry heti katoa Nokian keskustasta.