Venäläisiä urheilijoita ei voi päästää mukaan kilpailutoimintaan, vaikka kansainvälisen olympiakomitean linja on horjumassa.

Kansainvälisen olympiakomitean hallitus kertoi viikolla, ettei Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoita saa sulkea kilpailuista kansalaisuuden takia. Se suosittelee, että maiden urheilijoiden osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin selvitetään. Kattojärjestö perustelee kantaansa sillä, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat tulkitsevat passin mukaan sulkemisen syrjinnäksi. Perusteluina ovat myös olympialiikkeen periaatteet ja eri maiden urheilijoiden tasavertaisen kohtelu.

KOK kuitenkin tuomitsee edelleen Venäjän toimet ja kaikki neuvotteluissa mukana olleet osapuolet vaativat yksimielisesti sanktioiden jatkamista.

Kohta vuoden kestänyt urheilijoiden sulku on ajankohtaistunut, kun vuoden 2024 Pariisin olympiakisat lähestyvät. Ukraina ilmoitti jo boikotoivansa kisoja, jos Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat päästetään kisoihin. Lisäksi Puolan urheiluministeri Kamil Bortniczuk väittää, että noin 40 maata olisi valmis boikotoimaan kisoja.

Suomen olympiakomitean kanta on, että valkovenäläisiä ja venäläisiä ei voi ottaa mukaan kansainväliseen urheilutoimintaan. Suomi on kuitenkin kantoineen vähemmistössä. Tiukan linjan kannalla ovat Pohjoismaat, Baltian maat ja jotkin Euroopan maat. Valtaosa KOK:n 206 jäsenmaasta on valmis urheilijoiden paluuseen tiukoin ehdoin ilman maatunnuksia.

KOK:n näkemystä voi pitää jokseenkin erikoisena, koska Putinin Venäjän suhde kansainväliseen huippu-urheiluun on ollut pitkään hyvin epäterve.

Sotšin olympiakisat vuonna 2014 olivat Putinin koneiston voimannäyte. Heti kisojen jälkeen alkoi Krimin valtaaminen. Vuonna 2018 Venäjä isännöi jalkapalloilun MM-kisoja ja kiillotti kuvaansa kansainvälisen yleisön edessä. Molempien kisojen valintaprosessi on ollut urheilukorruption taidonnäyte. Sotšin kisat olivat myös valtiollisen dopingin huippusuoritus. Jatkoa oli luvassa viime vuonna, kun hyökkäys Ukrainaan aloitettiin heti Kiinan olympiakisojen jälkeen.

Hitlerin olympiakisat vuonna 1936 muistetaan kaikkien aikojen propagandakisoina, mutta Putinin Venäjä on toiminut samoilla periaatteilla kansainvälisessä urheilussa kymmenen vuoden ajan. Tällä täytyy olla seurauksia, vaikka se tarkoittaisi yksittäisten urheilijoiden oikeuksiin vaikuttamista.

Huono esimerkki löysästä linjasta nähtiin Australian avoimessa tennisturnauksessa. Vaikka pelaajat pelasivat ilman maatunnuksia, katsomossa nähtiin Putinin kuvia, Z-tunnuksia paidoissa ja Venäjän lippuja.

Entä jos urheilijat pääsevät kisoihin? Missä asiassa seuraavaksi annetaan periksi? Nyt pitää olla linjakas.