On tamperelaisten arjen kannalta iso ongelma, jos keskeinen joukkoliikenneväline toimii vajavaisesti.

Tampereen ratikka aloitti toimintansa elokuussa 2021. Sitä ennen järjestettiin kuljettajien rekrytointi, joka sai valtavan suosion. Liki 570 ihmistä haki kuskiksi uuteen joukkoliikennevälineeseen, jota kaupunki odotti innokkaasti.

Vaikka raitiotiehankkeella on ollut alusta asti äänekkäät kriitikkonsa, suuri enemmistö tamperelaisista on ollut tyytyväinen kiskoilla kulkevaan punaiseen kyyditsijään.

Sen sijaan työntekijöiden keskuudesta on kuulunut hieman soraääniä. Marraskuussa 2022 Aamulehti uutisoi, että seitsemän kuljettajaa oli tuolloin jättänyt työnsä eikä uusia palkattu tilalle. Alun perin kuskeja oli yhteensä 75, mutta tällä hetkellä ratikassa työskentelee 68 kuljettajaa.

Tampereen ratikan operatiivisista toiminnoista vastaavan VR:n mukaan irtisanoutumisten seuraus oli se, että vuoroja ajetaan entistä pienemmällä kuljettajamäärällä aikataulun mukaisesti, eikä ”varsinaisesta kuljettajapulasta voi puhua”. Vuoroja ei jäänyt loppuvuoden tietojen mukaan ajamatta kuin yksittäisiä viime vuonna.

Vuoden 2023 puolella tilanne on ajautunut entistä vaikeammaksi. Keskiviikkona 1. helmikuuta uutisoitiin, kuinka yksittäinen sairaustapaus johti siihen, että ainakin 20 vuoroa jouduttiin perumaan raitiotien linjalla 1. Perutuille vuoroille ei ollut sovittu korvaavia bussikuljetuksia.

Yksittäisen sairausloman lisäksi taustalla on VR:n mukaan päällekkäisiä sairaustapauksia. Siitä huolimatta kuljettajatilanne vaikuttaa kestämättömältä. Ei voi olla niin, että muutaman poissaolon vuoksi aamun joukkoliikenne joutuu ongelmiin Tampereen kokoisessa kaupungissa.

Nyt tilanteeseen on onneksi tulossa parannusta. Ensi viikon maanantaina alkaa uusi kurssi, ja Tampereen ratikkaan palkataan 19 uutta kuljettajaa. Näistä seitsemän ajaa uutta Santalahden-linjaa. 12 palkataan muille linjoille ja esimerkiksi loma-ajan tuuraajiksi. Uudet kuljettajat ovat valmiita itsenäiseen ajoon vasta huhtikuussa. Siihen saakka Tampereella ajetaan kiskoilla hyvin niukalla henkilöstömäärällä.

Olisiko tilanteeseen voinut reagoida aiemmin? Jo marraskuussa VR kommentoi, että talven yli pärjätään nykyisellä vahvuudella, vaikka ”jonkun verran se ylitöitä teettää”.

Hälytyskellojen pitäisi soida, jos ratikkaa joudutaan ajamaan jatkuvasti ylitöiden varassa. On tamperelaisten arjen kannalta iso ongelma, jos keskeinen joukkoliikenneväline toimii vajavaisesti. Ratikka on myös uuden ja kehittyvän Tampereen symboli, joten myös maineen näkökulmasta sen merkitys on suuri.