Väkimäärän kasvu pitää ottaa huomioon tulevaisuuden asuntorakentamisessa ja liikenneratkaisuissa.

Aamulehti

Uusimmat väestötilastot osoittavat selkeästi, että Tampereen seudun vetovoima on jatkunut vahvana, ja voi hyvällä syyllä olettaa, että kiinnostus muuttaa alueelle muualta Suomesta jatkuu myös tulevaisuudessa.

Tampereesta on hyvää vauhtia muodostumassa Suomen sisämaan metropoli ja kilpailija Helsingille. Menestyksen palaset ovat jo kohdillaan. Tampereen sijainti on erinomainen ja täältä on sujuvat liikenneyhteydet eri puolille Suomea. Helsinkiä maltillisempi hintataso, leppoinen ilmapiiri ja luonnon läheisyys ovat nekin merkittäviä vetovoimatekijöitä.

Muuttovoitto on onnenpotku myös siinä mielessä, että luonnollinen väestönkasvu eli syntyvyys on heikkoa kaikkialla Suomessa. Kasvava Tampereen seutu tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa paljon ammattitaitoista työvoimaa. Kun vetovoimatekijät ovat kunnossa, kestävyysvajeen tuomiin haasteisiin on helpompi vastata

Tampereen seudun menestyksellä on toki kääntöpuolensa. Se kiihdyttää entisestään Pirkanmaan ja muun maan syrjäseutujen autioitumista ja kurjistumista. Hyvinvointiuudistus yrittää paikata tätä haastetta sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta elinkeinopolitiikalla on paljon tekemistä, että nykyisen kaltaisen muuttoliikkeen jatkuessa maan ja maakuntien reuna-alueet pysyvät elinvoimaisina.

Tampereelle ja sen naapurikunnille väestönkasvu tuo elinvoimaisuutta, mutta myös monia haasteita.

Oletettavasti Tampereen seudun uudet asukkaat muuttavat alueelle työ- tai opiskelupaikan perässä. Tampereen seudun kuntien pitää kaavoituksella varmistaa, että asuntotuotanto pysyy vireänä ja liikenneratkaisuissa otetaan väkimäärän lisääntyminen huomioon. Näissä ratkaisuissa katse pitää olla vuosikymmenten päässä.

Viime vuosien ratkaisuja tarkastellessa voi hyvällä syyllä todeta, että päättäjät ovat olleet ainakin kohtalaisen hyvin tilanteen tasalla. Raitiotieverkoston kasvattaminen tulevaisuudessa Tampereen naapurikuntiin asti on viisasta joukkoliikennepolitiikkaa. Suuremmat liikenneratkaisut oli Helsingin suunnan rataverkon parantaminen, Tampereen oikorataratkaisu, ysitien kehittäminen ja lentoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen ovat kasvavalle Tampereen seudulle elintärkeitä tulevaisuuden hankkeita.

Vetovoiman kasvaessa ei pidä tuudittautua siihen, etteikö tehtävää riittäisi myös alueen työllisyyden kohentamisessa. Tampereen työttömyysluvut ovat edelleen huolestuttavan korkeat naapurikuntiin verrattuna. Siinä riittää työmaata pitkäksi aikaa myös tulevaisuuden päättäjille.