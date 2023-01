Jatkuvaa työtä luottamuksen eteen

Luotettavan uutismedian avulla voi laajentaa omaa ymmärrystä ajattelun pohjaksi.

Vajaan kuukauden kuluttua tulee kuluneeksi vuosi siitä kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sitä ennen puolestaan maailmaa koetteli vakavin pandemia vuosikausiin. Uutisissa on nähty synkin ajanjakso pitkään aikaan.

Sekä sota että pandemia ovat kuitenkin esimerkkejä aiheista, joissa uutismedian luotettavuus on arvossa. Tarkistettu tieto, asioiden taustoittaminen ja suhteuttaminen sekä monipuoliset näkökulmat ovat kaikki tärkeitä asioita, joista vastuullinen uutismedia huolehtii myös vaikeina aikoina.

Kouluissa ja päiväkodeissa vietetään tällä viikolla perinteistä Uutisten viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana on ymmärryksen lisääminen. Luotettavan uutismedian avulla nuori voi rakentaa omaa ajatteluaan. Joskus tieto lisää tuskaa, mutta välillä onneksi epävarmuutta hälventävä tieto rauhoittaa.

Uutismedian liitto julkaisi tänään tutkimuksen, jossa selvitettiin nuorten näkemyksiä uutisaiheista. Tutkimukseen vastasi 781 iältään 13–18-vuotiasta nuorta. Vaikka sota- ja kriisiuutisointi ovat voineet herättää ahdistusta ja pelkoakin, kyselyyn vastanneet arvostivat sitä, että vaikeistakin asioista kerrotaan uutisissa suoraan.

Kehitettävääkin silti on. Vastaajista 60 prosenttia toivoi lisää ratkaisukeskeisyyttä sotaan ja kriiseihin liittyviin uutisiin. Vaikka esimerkiksi rauha Ukrainassa näyttää tällä hetkellä kaukaiselta, voimme hyvin pohtia erilaisia polkuja siihen. Tasapainoa tuovat myös arkiset uutisaiheet, joita nuoretkin toivovat – mielellään niin, että nuoret itse pääsisivät jutuissa ääneen. Parhaimmillaan uutisissa näkyy elämän koko kirjo.

Aamulehden keskeiset journalistisen periaatteet käyvät ilmi lehden linjasta. Sen mukaan Aamulehti on kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia ja ilmiöitä avarasti havainnoiva ja tulkitseva sanomalehti. Aamulehden journalismi on sitoutumatonta, moniarvoista ja kriittistä. Lehden sisältö on lukijoiden jokapäiväisen elämän kannalta läheistä ja merkityksellistä. Aamulehden journalismia ohjaa pyrkimys oikeellisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen ja lukijan nopeaan, monipuoliseen palveluun.

Kansainvälisesti tarkasteltuna esimerkiksi median riippumattomuus ei ole lainkaan itsestäänselvyys. Suomessa olemme tässä hyvin etuoikeutetussa asemassa.

Ei kuitenkaan ole tavatonta, että journalismin kivijalkaa välillä koetellaan. Teemme toimituksessa joka päivä työtä sen eteen, että lukijamme voivat saada tarvitsemansa tiedon yhteiskunnasta ja elämästä, mahdollisimman luotettavasti.