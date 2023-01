Pörssiyritysten tulosjulkistukset käynnistyivät laajemmin tällä viikolla. Mennyt vuosi oli ulkoisilta vaikutuksiltaan yksi erikoisimmista lähiajan taloushistoriassa.

Hintojen nopea nousu, kohonneet korot, Eurooppaa uhannut energiakriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat sellainen ulkoisten muuttujien kombinaatio, joka vetää kokeneenkin yritysjohtajan mietteliääksi.

Pitkin viime vuotta tuli kuitenkin jo signaaleja, että pelättyä äkkipysähdystä ei tullutkaan. Tämän viikon tulosjulkistukset vahvistavat tätä käsitystä. Moni pörssiyritys selvisi viime vuodesta hyvin, ja ulkoiset olot huomioiden jopa loistavasti.

Toimintatapaansa uudistanut verkkoyhtiö Nokia paransi roimasti tulostaan ja ohitti liikevaihdossa vahvan kilpailijansa ruotsalaisen Ericssonin. Myös hissiyhtiö Kone petrasi tulostaan vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikka itse tilauskanta laskikin. Yhtiö pärjäsi palveluliiketoimintansa laajentumisen ja katteiden noston avittamana.

Yksi avaintekijä monien yritysten tuloksissa onkin nimenomaan se, että kohonneita kustannuksia on pystytty hivuttamaan hintoihin.

Myös esimerkiksi perjantaina tuloksensa julkistanut teleoperaattori Elisa selvisi viime vuodesta kunnialla. Energiakustannusten nousu iski myös Elisaan, mutta onnistuneen suojauksen vuoksi negatiivinen vaikutus jäi toimitusjohtajan mukaan maltilliseksi. Tämäkin kuvastaa, että viime vuonna saivat yritykset olla luovia vahtiessaan joka puolella vaanivia lisäkuluja.

Erityisen mielenkiinnolla on tulosjulkistusten yhteydessä odotettu yritysjohtajien näkemyksiä tulevaisuudesta ja toisaalta ehdotuksia osingoista. Vaikka pääsanoma tietysti on, että ennustaminen on nyt erityisen vaikeaa, on rivien välistä luettavissa valoa. Sekä Nokian, Koneen että Elisa kertoivat liikevaihdon ja tuloksen joko kasvavan tai pysyvän entisellä tasolla, jos yllätyksiä ei tule. Tämäkin valaa yleistä uskoa tulevaan.

Analyytikkojen alustavien arvioiden mukaan luvassa on lähes ennätyksellinen osinkokevät. Viime vuonna osinkoja jaettiin noin 14 miljardin euron edestä. Tuskin niin korkeisiin lukuihin päästään, mutta summa noussee yli 12 miljardin euron.

Jos yritykset pelkäisivät tilanteen pahenevan oleellisesti, osinkorahoista säästettäisiin varmasti osa pahan päivän varalle. Tällaista ei nyt ole ilmassa.

Vaikka alakohtaisia eroja on paljon, yritykset ovat nyt yllättävän hyvässä kunnossa ottamaan vastaan tämänkin vuoden.