Radanseudulle on kasvamassa Tampereen oma Piilaakso.

Tampereen rautatieaseman seutua kehitetään vauhdilla merkittäväksi ict-alan keskittymäksi. Yli 11 000 neliön Go21-toimistokortteli valmistuu loppuvuodesta alueella jo toimivan Technopolis Asemakeskuksen naapuriin, ja tämä on vasta alkusoittoa. Kaupungin suunnitelmissa on rakentaa radanseutua liike-elämän keskittymäksi aina yliopistonrinteelle saakka. Voidaankin puhua jo Tampereen omasta Piilaaksosta.

Modernit toimitilat ja sijainti Suomen raideliikenteen tärkeimmän solmukohdan läheisyydessä ovat myös rekrytointivaltteja kamppailussa ict-alan osaajista, joista on huutava pula.

Yritykset pyrkivät erottumaan kilpailussa osaajista tarjoamalla erilaisia porkkanoita. Esimerkiksi Go21-kortteliin pääkonttorinsa siirtävä Gofore oyj on aloittanut oman rekrytointi-koulutusohjelmansa, johon valitut pääsevät erikoistumaan tietoturvaan työnsä ohessa. Goforen kyberturvallisuusasiantuntija Markus Asikainen sanoi Aamulehden jutussa 26.1., että rekrytointitilanteissa on yleisesti tullut esille se, että hakijoilla on paljon kiinnostusta tietoturvaan, mutta kouluttautuminen siihen on ollut monen osalta omaehtoista.

Esimerkiksi Kyberala ry on arvioinut, että Suomessa olisi tarve 8 000–10 000 kyber- ja tietoturva-alan osaajalle, liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan tarve on jopa 13 000 osaajalle. Maailmassa erityisesti kuluneen vuoden aikana pahasti järkkynyt turvallisuustilanne vain lisännee tarvetta.

Osaamispula syvenee entisestään, jos koulutus ei pysy liike-elämän muuttuvien tarpeiden perässä. Koulutuspolitiikassa rahoitus- ja aloituspaikkapäätöksiä tehtäessä on katsottava pitkälle tulevaisuuteen ja ennakoitava tulevia yhteiskunnan tarpeita. Samaan aikaan oppilaitoksissa pitäisi pystyä reagoimaan ketterästi työelämän nopeastikin muuttuviin tarpeisiin.

Tampereella oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyön merkitys ymmärretään. Sitä entisestään tiivistämällä voidaan tuottaa täsmäratkaisuja yrityksille, ja toisaalta näin pidetään myös eri alojen koulutus kiinni ajassa. Ja mikä tärkeintä, pidetään kiinni vastavalmistuneista osaajista.

Yleisesti tiedetään myös, että osaamispulan ratkomiseksi tekijöitä tarvitaan ulkomailta jatkossa yhä enemmän. Oma vaikeutensa on, miten Suomi pärjää kansainvälisillä huippuosaajien rekrytointimarkkinoillla. Siinä on Tampereellakin seuraava tavoite, tehdä Suomen vetovoimaisin kaupunki tunnetuksi ja houkuttelevaksi myös kansainvälisesti.