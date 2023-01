Valtion tulisi säästää ja kansalaisten kuluttaa minkä pystyvät. Näkymä on parantunut.

Eläkeläinen, nyt ei kannata nuukailla vaan tuhlata luvan kanssa kansan parhaaksi. Tällaisen viestin lähetti keskiviikkona Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Työllisyyden kannalta olisi hyvä, jos työeläkkeiden lähes 7 prosentin korotus päätyisi mieluummin kulutukseen kuin säästöihin. Nyt myös palvelut kaipaisivat lisää kysyntää, sillä se on laantunut.

Eläkeläisille tarjotaan täten yhdenlaista pelastustehtävää. Heidän pitäisi elvyttää yksityistä kulutusta, joka uhkaa kyykätä, kun palkansaajien lompakko laihtuu. Yksityinen kulutus muodostaa yli puolet Suomen bruttokansantuotteesta, joka saattaa painua tänä vuonna miinukselle.

Nordean talousennuste on pykälää valoisampi. Pankki uskoo bkt:n pysyvän ennallaan. Kilpailijan tavoin myös Nordea viittaa sosiaalietuuksiin tehtyihin ”reiluihin indeksikorotuksiin”, jotka pitävät osaltaan ostovoimaa yllä.

Yksityisen kulutuksen lasku pysähtyy loppuvuonna, kun inflaatio hidastuu ja palkat nousevat nopeammin kuin viime vuosina. Viime vuonna jäätiin vielä 2,6 prosenttiin. Kaikkia korona-aikana kertyneitä säästöjäkään ei ole hassattu, joten osalla kotitalouksista pelivaraa on edelleen 7 miljardin verran. Huono uutinen on, ettei korkotilanne helpota koko vuonna ja vuoden euribor pysyy Nordean mukaan yli 3 prosentissa loppuvuonna. Tällöin kotitalouksien korkomenot nousevat yli 5 prosenttiin tuloista. Suomessa iso osa asuntoluotoista on sidottu vaihtuviin korkoihin, joiden huippu nähtäneen tänä vuonna.

Korkojen nousu riivaa myös valtiota tänä vuonna reilusti yli miljardin euron lisämenolla. Hävittäjistäkin menee maksuun ensimmäinen miljardi, sähkötuet ja maatalous vievät puoli miljardia. Inflaatio tuo valtion sosiaalietuuksiin yhä lisäkustannuksia ja julkisen sektorin palkat voivat nousta tänä vuonna lähes 5 prosenttia. Talouskasvun katkeaminen vähentää verotulojen kasvua.

Nordean mukaan Suomen julkiset menot ovat tasolla, jonka rahoitus pysyy tasapainossa enää korkeasuhdanteessa ja nollakorkoaikana. Tästä ollaan kaukana. Menokehys pitäisi palauttaa arvoonsa, ja tulonsiirroissa on karsimista ilman, että kaikkein heikoimpien sosiaaliturvaa heikennetään. Nordea nostaa esimerkiksi hyvätuloisia hyödyttävistä tuista muun muassa aikuiskoulutustuen. Nordea suuntaisi aikuiskoulutusta mieluummin matalasti koulutetuille. Yli 200 000 työttömän reservistä saataisiin palautettua ihmisiä tuottavien kirjoihin myös lyhentämällä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa. Aiheeseen palataan tänä keväänä päivittäin.