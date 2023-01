Tampereen katukuvassa ei ystävä näy, vaikka sen hätä on suuri

Ystävät riensivät aikoinaan auttamaan sodan runtelemaa Suomea, mutta miksi Tampereen kaupunki on unohtanut sotaa käyvän ystävänsä, kysyy kolumnissaan Aamulehden toimittaja Virpi Tiainen.

Taannoisella Tarton-matkalla sydämessä läikähti tuon tuosta. Eteläisessä naapurimaassamme näkyi kaikkialla sinikeltaista väriä symbolisena tuen osoituksena Ukrainalle. Ukrainan lippu liehui monissa Viron julkishallinnon rakennuksissakin ja usein Viron lipun rinnalla.

Myös Suomi aloitti viime talvena Ukrainan symbolisen tukemisen Venäjän hyökättyä maahan. Mielenilmausten lisäksi eri puolilla Suomea nähtiin sinikeltaisia valaistuksia, lippuja, nauhoja, kukkia ja monenlaista muuta Ukrainan väreihin viittaavaa.

Myös Tampere oli mukana tuen osoituksissa: esimerkiksi Tammerkosken voimalaitosta ja Tampere-taloa valaistiin sinikeltaisin sävyin. Tampere myös monien muiden suomalaiskuntien ja valtion tapaan auttoi Ukrainaa taloudellisesti ja aineellisesti.

Raatihuone somistettuna Viron ja Ukrainan värein elokuussa 2022 raatihuoneentorin laidalla Tartossa Virossa.

Ukrainan pääkaupunki Kiova on Tampereen ystävyyskaupunki, ollut jo vuodesta 1954 lähtien. Suomessa on sanonta ”Hädässä ystävä tunnetaan”. Viime aikoina ja Viron tukea ihaillessa on tullut mieleen, onko Tampere unohtanut ystävänsä Kiovan?

Vaikka symbolinen tuki ei tuo leipää eikä sähköä ukrainalaisen tai kiovalaisen kotiin konkreettisesti, voi sillä olla välillisiä vaikutuksia. Kun Tampereen kaupunki kertoisi näyttävästi sinikeltaisin värein joka kadunkulmassa ”emme ole unohtaneet ystävää”, saattaisi se avata kaupunkilaisten kukkaronnyörit tai innostaa ukrainalaisten auttamisen vapaaehtoistyöhön.

Vaikka senttiäkään ei siirtyisi Ukrainaan, symbolisen tukemisen henkistä merkitystä on turha aliarvioida.

Ystävyyskaupunkitoiminnan kerrotaan alkaneen Suomessa 1940-luvulla, kun Suomi ja Ruotsi sopivat ensimmäiset ystävyyskaupunkisopimukset. Niiden avulla toisen maailmansodan runtelema Suomi sai aineellista apua Ruotsista.

Tätäkin taustaa vasten on hämmästyttävää, ettei Tampere tue ystäväänsä Kiovaa enemmän, näkyvästi ja pitkäaikaisesti.

Esimerkiksi Tartossa – joka sekin on Tampereen ystävyyskaupunki – raatihuoneen pääovea koristivat syksyllä sekä sinimustavalkoinen että sinikeltainen viiri. Emajoen ylittävä Kaarisilta valaistiin sinikeltaiseksi joka ilta. Monien julkisten rakennusten ovenpielessä oli ainakin pieni sinikeltainen viittaus, kuten myös yritysten tiloissa.

Miksei tätä samaa voitaisi nähdä Tampereella?

Emajoen ylittävä Kaarisilta valaistuna Ukrainan lipun värein Tartossa Virossa elokuussa 2022.

Jos jostain kumman syystä Tampere ei pysty lisäämään edes symbolista saati taloudellista tukeaan Ukrainalle juuri nyt, toivoa sopii, että sodan päätyttyä Tampere on ensimmäisten joukossa Kiovan kaupungintalon ovella tarjoamassa apuaan.

Ukrainan jälleenrakentaminen on ymmärryskyvyn ylittävän mittaluokan kokoinen urakka.

Siihen tarvitaan paljon ystäviä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.