Suomen ja Ruotsin on pidettävä nyt pää kylmänä

Suomi voi joutua harkitsemaan Natoon liittymistä ilman Ruotsia.

Ruotsin Nato-haaveet ottivat aimo askeleen takapakkia, kun Turkin valtiojohto pahoitti mielensä Ruotsissa järjestetyistä Turkin vastaisista mielenosoituksista.

Tämänhetkisen katsannon perusteella voisi olettaa, että koraanin polttaminen ja Turkin presidenttiä esittävän nuken riiputtaminen pää alaspäin heittivät Ruotsin Nato-haaveet ainakin joksikin aikaa tuuliajolle – niin kohtuuttomalta kuin se tuntuukin.

Uusi asetelma haastaa Suomea kysymään, kuinka pitkään Suomi voi jäädä odottamaan Ruotsin Nato-jäsenyyden viivyttämistä. On ensiarvoisen tärkeää, että Suomi ja Ruotsi etenisivät Nato-prosessissa yhtä jalkaa alusta loppuun asti, mutta miten Suomen pitäisi suhtautua tilanteeseen, jossa Turkki olisi valmis hyväksymään Suomen jäsenyyden, mutta Ruotsin jäsenyyden ratifioinnista ei olisi ilmassa minkäänlaista toiveikkuutta.

On jo moneen kertaan todettu, että Nato-Suomi olisi ilman Nato-Ruotsia vajaa. Ruotsin Nato-jäsenyys antaa Suomen puolustamiselle syvyyttä, Ruotsi on kriisitilanteessa tärkeä apu huoltoreittien kannalta ja lisäksi Suomen ja Ruotsin pitkälle viety sotilaallinen yhteistyö jäisi puutteelliseksi, jos toinen olisi Nato-maa ja toinen ei.

Naton, Suomen ja Ruotsin ei pidä alistua Turkin halpamaiselle kiristykselle, mutta niistä ei myöskään ole yksin kääntämään yksinvaltaisin ottein Turkkia hallitsevan Recep Tayyip Erdoğanin päätä. On epäselvää, riittääkö siihen Yhdysvaltainkaan arvovalta ja painostus.

Nato-prosessi on nyt erittäin herkässä vaiheessa, eikä kummallakaan kandidaattimaalla ole varaa harha-askeliin eikä ylilyönteihin. Olisi tärkeää saada kolmikantaneuvottelut Turkin kanssa takaisin aikaisemmille urille ja lähteä rakentamaan konsensusta pystypäin, mutta toisaalta myös nöyränä.

On selvää, etteivät Suomi ja Ruotsi voi taipua kaikkiin niihin kohtuuttomiinkin vaatimuksiin, joita Turkki on esittänyt esimerkiksi kurdiaktivistien luovuttamisesta. Silti Erdoğanille kyse on pelistä, ja hän odottaa saavansa jotain myönnytyksiä.

Suomen ja Ruotsin kannalta on rohkaisevaa, että signaalit niin Naton kuin Yhdysvaltojen suunnasta osoittavat, että sielläkin kärsivällisyys alkaa olla koetuksella. Mikäli uusien maiden kelpuuttaminen puolustusliittoon hankaloituu vielä entisestään, koko Naton uskottavuus on koetuksella.

Vaikka Suomen Nato-prosessilla ei varsinaista hengenhätää ole, maailmanpoliittinen tilanne on Ukrainan takia epävarma. Prosessin soisi etenevän määrätietoisesti niin, että Suomi olisi Ruotsin kanssa käsi kädessä Natossa viimeistään heinäkuun huippukokoukseen mennessä.