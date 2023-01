Taas uusi rataselvitys julki – Kun kyse on miljardihankkeista, on tärkeää, että eri vaihtoehdot ja mahdollisuudet kartoitetaan perusteellisesti

Suomen suurista raidehankkeista saadaan tiistaina uutta tietoa.

Suomessa on jo vuosia sitten tunnistettu, että nykyinen raideverkosto vaatii perusteellista kehittämistä, jotta junaliikenne voi vastata kasvaviin tarpeisiin tulevaisuudessa. Koronapandemia hyydytti matkustajaliikenteen hetkeksi, mutta VR arvioi viime vuonna junamatkustuksen elpyneen odotettua nopeammin koronaa edeltäneelle tasolle. Se näkyy ihmisten arjessa täysinä junina.

Kun rakennetaan rataa, hankkeet eivät ole nopeita saati yksinkertaisia. Se ei kuitenkaan poista tarvetta.

ISOIMMISTA suunnitelluista suurista raideliikennehankkeista saadaan uutta tietoa tiistaina. Liikenne- ja viestintäministeriön sekä valtiovarainministeriön työryhmä on selvittänyt hankkeiden hintaa valtiolle ja kunnille, erilaisia rahoituslähteitä ja ilmastovaikutuksia.

Työryhmä on perehtynyt Tampereen ja Helsingin välille suunniteltuun Suomi-rataan, Turun tunnin junaan sekä välille Helsinki–Porvoo–Kouvola suunniteltuun nykyistä nopeampaan Itärataan.

Jo tässä vaiheessa on tärkeää huomata, että hankkeiden vaikutukset olivat mittaluokaltaan aivan erilaisia. Helsingistä Tampereelle ja edelleen kohti pohjoista kulkeva päärata on Suomen raideliikenteen pääsuoni. Radat Helsingistä länteen ja itään ovat tärkeitä, mutta mittaluokka on huomattavasti päärataa pienempi. Sen soisi näkyvän esimerkiksi ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Suomi-radan tavoitteena on nopea noin tunnin junayhteys Tampereelta Helsinki–Vantaan lentoaseman kautta Helsinkiin ja uusi lentorata Helsingistä lentoasemalle.

Syyskuussa julkaistiin tietoja tuoreista selvityksistä, joiden perusteella Tampereen ja Helsingin välille oli muodostettu kaksi eri ratalinjausta, joiden sisällä on vielä useita vaihtoehtoja. Lisäksi kokonaan uuden ratayhteyden rinnalla tarkasteltiin nykyisen pääradan kehittämistä, kuten oikaisuja ja lisäraiteita. Selvityksissä tultiin siihen tulokseen, että uusi suurnopeusrata olisi selvästi nykyisen pääradan parantamista parempi vaihtoehto.

Mitään päätöksiä ei linjauksesta vielä ole. Suomi-rata oy:n hallitus päätti lokakuussa jatkaa ”vuoropuhelua osakkaiden kanssa”. Lisäksi on valmius teettää tarvittavia lisäselvityksiä.

Kun kyse on miljardihankkeista, on tärkeää, että eri vaihtoehdot ja mahdollisuudet kartoitetaan perusteellisesti. Se ei kuitenkaan poista painetta edetä selvityksistä kohti konkretiaa. Suomi-radan tähtäin on vuodessa 2040. Vaikka se voi tuntua kaukaiselta ajankohdalta, vuoden kuluvat nopeasti.