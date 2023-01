Jos Rakennusliiton väitteet pitävät paikkansa, toiminta työmaalla on ollut vähintään moraalisesti arveluttavaa ja harmaata taloutta.

Rakennusliitto toi keskiviikkona julki väitteitä, joiden mukaan Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla on ilmennyt ongelmia ukrainalaisen työvoiman käytössä. Liiton tekemässä tarkastuksessa kävi ilmi, että alihankkijoiden kautta työskennelleitä sotapakolaisia oli siirretty kevytyrittäjiksi, ja heille oli maksettu alle puolet asianmukaisesta laskutuksesta.

Ukrainalaisiin työntekijöihin on kohdistunut muitakin epäselvyyksiä esimerkiksi palkanmaksussa. Rakennusliitto on vienyt tiedot eteenpäin aluehallintovirastolle, poliisille, verottajalle ja Maahanmuuttovirastolle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on jo sanonut ottavansa tapauksen selvitykseen. Avin työsuojelun johtajan Tuija Vähänen-Koivuluoman mukaan ei voida kuitenkaan automaattisesti sanoa, onko Sulkavuoren tilanne ollut laillinen vai laiton.

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamo on kuuden Pirkanmaan kunnan yhteishanke, jonka pitäisi valmistua vuonna 2025. Jos syytökset ukrainalaisten kohtelusta pitävät paikkansa, ne jättävät ikävän tahran suurhankkeen ylle. Etenkin kun Rakennusliiton tarkastuksessa työmaalla ilmeni epäselvyyksiä myös muiden ulkomaalaisten työntekijöiden työluvissa.

Sulkavuoren työmaalla pääurakoitsijana toimii Kreate oy:n ja Aki Hyrkkönen oy:n muodostama työyhteenliittymä TYL Sulkavuori. Se on aloittanut selvityksen tapahtuneesta ja luvannut mahdollisia korjaavia toimia.

Vaikka aliurakoitsijat ovat vastuussa työntekijöistään ja hankintakanavistaan, viime kädessä vastuussa on pääurakoitsija. On syytä kysyä, kuinka pitkälle urakoiden ketjuttaminen voidaan sallia, jotta pääurakoitsijalla säilyy riittävä käsitys kokonaisuudesta.

Työmaan tilaaja, Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy, vieritti vastuuta pääurakoitsijalle kommentoimalla, ettei tilaaja voi muuta kuin luottaa urakoitsijan antamiin selvityksiin. Tämä on varmasti osittain totta, mutta työmaan ollessa näin vakavien syytösten kohteena, myös tilaajan on ryhdyttävä kaikkiin toimiin lainmukaisen toiminnan takaamiseksi.

Tarkempi selvitys työmaan tapahtumista tulee oletettavasti viranomaisten tutkittua asiaa. Jos vakavissa syytöksissä on perää, niitä ei voi katsoa läpi sormien ja siirtää vastuuta muualle. Oli ukrainalaisten kohtelu laitonta tai ei, se on moraalisesti arveluttavaa ja harmaata taloutta. Tapaus on muistutus siitä, että vaikka monimutkaisissa urakoissa asianmukaisia työehtoja on välillä vaikea valvoa, niistä kiinni pitäminen on ensisijaisen tärkeää.